Luciele Di Camargo e Denilson festejam 15 anos de casados: 'Paz para te aguentar'

Celebrando 15 anos de casados, Luciele Di Camargo e Denilson viajaram a sós para um local paradisíaco para comemorar as Bodas de Cristal

Dia de celebração para Denilson e Luciele Di Camargo! Completando 15 anos de casados nesta sexta-feira, 30, os dois realizaram uma viagem a sós para um local paradisíaco e compartilharam alguns registros do momento especial com o público.

Por meio das redes sociais, o ex-jogador de futebol e comentarista filmou a amada descansando em uma cadeira de praia. Enquanto curtiam o dia ensolarado com os pés na areia, Luciene brincou sobre as Bodas de Cristal do casal.

" [Estou] tranquilinha, graças a Deus, aproveitar essa paz aqui para poder te aguentar por mais 15 anos ", se divertiu a irmã de Zezé Di Camargo. Em seu perfil, a atriz contou que os dois amanheceram com um belo café da manhã.

"15 anos de casados. Que mesa linda você preparou para mim, mozão. Que mesa romântica, bonita", declarou Luciele Di Camargo, mostrando as comidas. "15 anos de casados hoje", acrescentou a famosa na legenda, agradecendo também toda a equipe do local por todo carinho no preparo do café da manhã.

Vale lembrar que Denilson e Luciele Di Camargo iniciaram o romance em 2010 e demoraram alguns meses para assumir publicamente a relação. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 9.

Luciele Di Camargo e Denilson celebram 15 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Como Denilson foi recebido na família Camargo?

Em entrevista recente ao 'O Globo', Denilson relembrou o início do romance com Luciele Di Camargo e revelou como foi a recepção da família da companheira. De acordo com o comentarista, ele e Zezé Di Camargo, um dos irmãos da esposa, já se conheciam e possuíam uma relação amigável.

O comportamento do cantor, no entanto, acabou 'mudando' após a relação do atleta com a atriz vir à tona. O ex-jogador explicou que tanto Zezé quanto os demais familiares de Luciele deixaram de tratá-lo como uma celebridade.

O namoro entre Denilson e Luciele, porém, foi prontamente aprovado pela família Camargo, com quem o famoso possui uma ótima relação; confira mais detalhes!

