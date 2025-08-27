CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Gilberto Gil celebra aniversário de seu filho caçula com Flora Gil
Datas Especiais / Família

Gilberto Gil celebra aniversário de seu filho caçula com Flora Gil

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para homenagear seu filho caçula, o produtor musical  José Gil

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 10h02

Gilberto Gil
Gilberto Gil - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para homenagear seu filho caçula, o produtor musical José Gil. O rapaz, que é filho de seu relacionamento com Flora Gil , está completando 34 anos de vida e ganhou uma mensagem especial.

A publicação mostra fotos em família e um registro antigo de pai e filho, no qual o baterista aparece ainda bebê. "Hoje é aniversário do José, caçula de Gil e Flora Gil, marido de Mariá Pinkusafeld, pai das gêmeas Pina e Roma, baterista e produtor musical da turnê Tempo Rei, 1/3 dos Gilsons... e muito mais! A Equipe Gil te deseja um ano de muitas alegrias", diz a legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades para José. "Parabens, Jose!! Tudo de bom nessa vida!!!!", falou uma pessoa. "Parabéns!! Deus Abençoe a vida de José , saúde, amor e sorte", falou outro. "Parabéns, saúde e luz", desejou uma terceira pessoa.

José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil — Foto: Reprodução/Instagram
José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil — Foto: Reprodução/Instagram
José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil e Flora Gil — Foto: Reprodução/Instagram
José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil e Flora Gil — Foto: Reprodução/Instagram
José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil — Foto: Reprodução/Instagram
José Gil é o filho caçula de Gilberto Gil — Foto: Reprodução/Instagram

Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor

Gilberto Gil é pai de oito filhos fruto de três casamentos. O casamento com Belina de Aguiar, em 1964, lhe rendeu dois frutos: Nara de Aguiar Gil Moreira, nascida em Salvador em 22 de fevereiro de 1966. Ela é atriz e cantora e ganhou destaque ao interpretar o DJ Black Boy na série Armação Ilimitada da TV Globo.

E Marília de Aguiar Gil Moreira, que chegou em 3 de fevereiro de 1967 e, hoje com quase sessenta anos, atua nos bastidores como diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia.

Do segundo casamento, com Sandra Gadelha, nasceram Pedro Gadelha Gil Moreira em 17 de maio de 1970, Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974 e Maria Gadelha Gil Moreira em 13 de janeiro de 1976.

Pedro seguiu os passos do pai na música como baterista do grupo Egotrip, mas morreu tragicamente em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos. Preta Gil, reconhecida por sua voz marcante, lutou contra o câncer até seu falecimento em julho de 2025. Maria, a filha mais reservada do ex-casal, atua nos bastidores da carreira do pai, especialmente na logística e na área musical.

Gilberto Gil é casado com Flora Gil

O terceiro casamento de Gilberto Gil foi com Flora Nair Giordano, com quem teve três filhos. Bem Giordano Gil Moreira, nascido em 13 de janeiro de 1985, se consolidou como músico e produtor musical.

Isabela Giordano Gil Moreira, conhecida como Bela Gil, nasceu em 3 de janeiro de 1988 e tornou-se referência em alimentação saudável como chef, apresentadora e autora de livros premiados. O caçula, José Gil Giordano Gil Moreira, nasceu em 27 de agosto de 1991 e seguiu a vocação musical, atuando como baterista da banda Gilsons, projeto colaborativo dos herdeiros de Gil para impulsionar a nova geração da MPB.

Morte de Preta Gil

Recentemente, Gilberto Gil retornou aos compromissos profissionais depois da morte de sua filha, Preta Gil. E ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual revelou um pouco de como se sente depois do ocorrido. "A morte dela, a falta dela é uma coisa pesarosa, e esse pesar se manifesta de várias formas, já foi muito mais intenso nos primeiros dias, provocador da lágrima, do choro”.

Apesar da perda e da dor do luto, Gil revelou que teve tempo para se “acostumar” com a perda ainda durante a vida de Preta: “Sempre falo que a gente teve um tempo longo para se familiarizar com a passagem da Preta. Isso tem um efeito calmante, de certa forma", disse Gil à Folha.

Leia tambémNome verdadeiro de Preta Gil teve interferência de cartório; saiba a história

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

gilberto gilJosé Gil
Gilberto Gil Gilberto Gil  

