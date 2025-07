Irmão de Preta Gil, José Gil afirma: 'Uma despedida grande como ela merecia'

José Gil conversou com a imprensa sobre a despedida após o velório da irmã Preta Gil: 'A gente segue forte'

Irmão da cantora Preta Gil, José Gil conversou com a imprensa na saída do velório nesta sexta-feira, 25. Ele contou que a família está triste com a partida dela, mas sente o carinho dos brasileiros pela saudade de Preta.

O rapaz contou que o velório foi grandioso e celebrou a vida de sua irmã. "Foi a despedida da despedida. Está todo mundo muito triste, mas ao mesmo muito felizes. Tudo o que Pretinha botava a mão, tudo o que ela tocava se transformava em atos grandiosos, por menores que fossem os gestos. Eu acho que hoje, mais uma vez um ato grandioso da Pretinha, uma despedida grande como ela merecia, com tantos amigos, tantas pessoas que ela amava”, disse ele.

E completou: "E agradecer o carinho de todo mundo que tem se manifestado com carinho, mandado mensagens. A gente sabe que a gente divide o amor com tanta gente do Brasil. A gente está recebendo esse amor. O amor que vocês dedicaram a Pretinha chega até nós, reverbera em nós. A gente se sente confortado neste momento”.

José Gil ainda celebrou a trajetória da irmã. "Ela sempre buscou celebrar a diversidade. Ela sempre tão diversa e maravilhosa. A gente segue forte. Teve de tudo, até um bar de drinks, os amigos mais lindos, as músicas mais lindas, tudo de mais lindo que ela imaginava, o cortejo… Uma homenagem que jamais ela tinha imaginado, que foi o batismo de um circuito de carnaval, que ela luto tanto para organizar e construir para ter grandes blocos. Fica para a eternidade, na gente e em todo esse Brasil”, declarou.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025 enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

