Gaby Amarantos abre o coração ao comemorar o aniversário do pai: 'Hoje é dia'

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para celebrar o aniversário de seu pai, conhecido como seu Conrado

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para celebrar o aniversário de seu pai, conhecido como seu Conrado. A artista compartilhou fotos de momentos especiais ao lado dele e compartilhou uma linda declaração.

"Hoje é dia do meu pai o famoso seu Conrado que é madeira forte de sobrenome Acapú que veio do rio Anapú pra me fazer virar fruto. Esse homem que já foi apanhador de açaí quando criança e que de menino que vendia limão na feira do ver peso virou bancário, e que só Deus sabe o que passou pra poder criar sua família com dignidade", iniciou Gaby na legenda da publicação feita no feed do Instagram.

E declarou em seguida: "Eu te amo tanto meu paizão e agradeço a Deus constantemente pela oportunidade de ter vindo nesse mundo sua filha de ter dado tantos dos seus talentos e dos seus carismas e olhe, obrigada por me ensinar sempre a manter as minhas raízes fincadas na Terra, a buscar ser a pessoa mais humilde que posso e a manter um sorriso no rosto aconteça o que acontecer. Te amo e já estou fazendo o Pix pro senhor comprar sua gelada".

Nos comentários, os internautas também desejaram feliciatações ao seu Conrado. "Que Deus abençoe grandiosamente com vida e acompanhado de saúde e sonhos realizados ao lado de sua família", falou uma. "Parabéns ao seu Pai ! Que Deus o Abençoe com muita saúde e alegrias em sua vida", desejou outro. "Que linda homenagem para o seu querido Pai! Parabéns, saúde e muitas felicidades para ele,linda Gabi", elogiou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos expõe saúde delicada do irmão

Recentemente, a cantora fez um post para falar de outro membro de sua família. Em fevereiro, ela contou que o seu irmão, Gabriel, estava com a saúde muito debilitada e pediu para que seus seguidores mandassem boas energias para ele. No relato, ela disse que seu irmão não consegue mais andar com firmeza, nem se alimentar como antes e enxergar com nitidez. Leia mais!

Leia também: Após fim do casamento, Gaby Amarantos desabafa: "O amor não é nada do que a gente imagina"