A cantora Gaby Amarantos se emociona ao pedir para que os seguidores mandem boas energias para o seu irmão, Gabriel, que segundo ela, está com a saúde muito debilitada

Nesta sexta-feira, 16, a cantora Gaby Amarantos veio, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, anunciar que o seu irmão, Gabriel, está com a saúde muito debilitada e pediu para que seus seguidores mandassem boas energias para ele. Emocionada, a artista publicou uma carta aberta e leu em voz alta:

" [Gabriel] Te escrevo essa carta na esperança de gerra uma energia de amor tão poderosa ao ponto de te acordar agora, mas e eu não for capaz de tal feito, já fico contente em te fazer sentir 1,99% do amor que tenho aqui no meu peito", começou. No relato, ela disse que seu irmão não consegue mais andar com firmeza, nem se alimentar como antes e enxergar com nitidez.

"O fato de eu te amar tanto, me adiciona combustível para seguir, para trabalhar e para fazer o possível para te dar conforto, saúde e qualidade de vida. Sei que na tua cabeça brotam pensamento de preocupação e frustração por tu não poderes mais, por conta da tua condição, fazer tantas coisas que tu já fizeste um dia. Nem consigo imaginar como é para ti poder viver sem correr, andar com firmeza, comer tantas coisas que tu amas e principalmente enxergar com nitidez esse mundo tão belo e tão cheio de cores.", continuou.

E ressaltou: "Eu daria tudo para tu não pensares nunca mais que tu és um fardo em nossas vidas. Nós te amamos tanto Gabriel, que tudo o que eu gostaria é que tu acreditaste que o jogo não acabou para ti. Tu és o meu tudo", disse.

Confira, abaixo, o forte desabafo de Gaby Amarantos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Críticas sobre emagrecimento

Recentemente, Gaby Amarantos, de 46 anos, perdeu 35 quilos e revelou as críticas negativas que teve que lidar diante da mudança de sua aparência. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, ela refletiu sobre a onda de ataques que recebeu:

“É muito louco isso! Virou uma modalidade. Não que a gente não criticasse antes, mas acho que agora virou uma modalidade. E está tudo bem as pessoas criticarem”, comentou na ocasião. Confira!

Leia também: Após fim do casamento, Gaby Amarantos desabafa: "O amor não é nada do que a gente imagina"