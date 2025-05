Gaby Amarantos se pronuncia sobre ataques após perder peso: 'Mudei de opinião'

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para falar sobre seu processo de emagrecimento. Veja!

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para falar sobre seu processo de emagrecimento. Ela desabafou após receber críticas devido à perda de mais de 35 quilos nos últimos meses, que a levou a pesar 60 kg e vestir manequim 36.

Ela contou que tem recebido apoio de fãs, mas também tem lido comentários de pessoas que a estão chamando de hipócrita por antigamente dizer que estava feliz com seu corpo e hoje buscar o emagrecimento. "Eu não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque eu não acho justo comigo", iniciou.

"E sim, mudei de opinião, é óbvio que mudei de opinião a partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas . Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes. Eu só estou muito mais leve, muito mais. Eu não vou não ser hipócrita. É claro que eu estou muito melhor agora", complementou.

"E eu tenho direito de fazer o que eu quiser e, inclusive, mudar de opinião.", garantiu. "Não quero aqui parecer que agora por conta desse surto de emagrecimento geral, as canetinhas, tudo que está rolando... Eu emagreci porque senti que isso ia ser bom para minha saúde e por conta disso, mexeu muito na minha autoestima", comentou.

E contou que está se sentindo mais feliz. "Enquanto tinha meu corpo anterior e enquanto ele me possibilitava fazer tudo que eu queria, eu estava muito feliz com ele. Gente, eu me achava tão linda quanto. Não é porque agora eu estou melhor, porque agora eu estou mais bonita... Eu me achava gata antes, eu me acho linda, maravilhosa, gostosa, gata agora".

"Mas a diferença da mobilidade, do tesão pela vida, da disposição é surreal e eu quero poder gritar isso para todas as pessoas e quero poder dizer para as pessoas que o importante é a gente ter coragem de fazer as mudanças que a gente acha que a gente tem que fazer e não ficar preso na opinião dos outros, porque eu fiquei muito tempo com medo de mudar", finalizou.

Por que Gaby Amarantos decidiu emagrecer?

Recentemente, ela revelou que perdeu cerca de 35 kg e contou que alguns diagnósticos a motivaram a mudar seus hábitos de vida. "Os meus exames estavam muito desregulados e eu fiz um show que foi decisivo para mim, porque eu não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida", relembrou. Leia mais!

