Filha de Simony faz aniversário de 19 anos e ganha homenagem especial da mãe

Ela cresceu! A cantora Simony abriu o coração ao publicar uma bela declaração de aniversário à filha, Pyetra, que completou 19 anos de vida

Simony iniciou o dia em clima de festa! A cantora usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 22, para publicar uma bela homenagem de aniversário à filha, Pyetra Benelli, que está completando 19 anos de vida.

Em seu perfil oficial, Simony compartilhou um vídeo raro e descontraído, onde aparece dançando junto com Pyetra. Além do registro, a artista também resgatou uma foto recente com a aniversariante.

Mãe coruja, a famosa abriu o coração e, além de parabenizá-la por mais um ano de vida, a cantora mencionou as qualidades da herdeira e ressaltou a grande companheira que ela é. " Py 19 anos… parece que foi ontem que você era só uma menininha parecendo uma japonesinha, cheia de energia ", iniciou ela.

"E hoje é essa mulher incrível, a mais engraçada, a que sempre topa todas as bagunças, a que transforma qualquer momento simples em uma festa de risadas. Você tem um brilho único que contagia quem está por perto. Te desejo tudo de mais lindo nessa nova fase da sua vida. Que você seja sempre feliz da sua forma, do seu jeitinho, sem nunca perder essa autenticidade que te faz tão especial", continuou.

Por fim, Simony deixou seus votos de felicitações a Pyetra: "Que seus sonhos voem alto, que sua voz encante o mundo, e que sua caminhada seja repleta de amor, saúde e conquistas. Parabéns, feliz vida! Que cada ano seja um palco de realizações e que a música do seu coração nunca deixe de tocar. Te amo ", concluiu a cantora.

Simony e filha Pyetra - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Quem são os filhos de Simony?

Além de Pyetra Benelli, fruto do antigo relacionamento de Simony com o ex-jogador de futebol Diego Souza, a cantora também é mãe de Aysha Benelli e Ryan, ambos do antigo casamento dela com o rapper Afro-X, e Anthony, o caçula, da união com o engenheiro Patrick Silva.

Simony é mãe de quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Simony ganha declaração emocionante da filha

Recentemente, Pyetra Benelli, filha da cantora Simony, usou as redes sociais para expressar sua admiração pela mãe. Em uma mensagem emocionante, a jovem destacou a força da artista em criar os filhos sozinha, assumindo múltiplos papéis.

"Meu coração fora do peito. Você foi meu pai e a minha mãe ao mesmo tempo, minha figura do amor puro, sincero e leve", começou Pyetra no texto. Ela continuou a mensagem dizendo que ama ser filha de Simony. "Tudo o que eu sou hoje é por você, tudo que aprendi foi com você. Eu amo ser sua filha e carrego seu nome com orgulho", escreveu.

A jovem finalizou agradecendo a mãe por tudo, mas antes destacou: "As pessoas que te conhecem pela música, TV, não sabem a metade da mulher pura e da mãe incrível que você é. Obrigada por conseguir administrar, cuidar e amar todos os seus filhos. Gratidão infinita por você. Eu te amo demais”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @pybenelli

Simony já falou sobre os desafios da maternidade solo

Simony, que tem quatro filhos, costuma compartilhar nas redes sociais sua vivência como mãe solo. Em 2024, ela publicou um desabafo refletindo sobre as dificuldades e aprendizados dessa jornada.

"Ser mãe é um dos desafios mais intensos e transformadores da vida. [...] A maternidade não é apenas sobre os momentos felizes e fofos; é também sobre sacrifício, paciência e resiliência", escreveu a cantora, na ocasião.

A remissão do câncer de Simony

Recentemente, Simony abriu o coração ao falar sobre sua batalha contra o câncer. A artista, que recebeu o diagnóstico da doença em 2022, está em remissão há pouco mais de dois anos e, atualmente, realiza apenas sessões de imunoterapia a cada 21 dias.

Em entrevista à 'LeoDias TV', Simony celebrou a nova fase em sua saúde e revelou que nunca ter pedido a fé a ajudou bastante durante o tratamento. "Eu tenho muita fé, sempre tive. Eu acho que cheguei até aqui pela minha fé, por crer, ter médicos maravilhosos e pela ciência que está evoluindo", declarou ela.

"Agora eu só faço a imunoterapia. Mas estou há quase 2 anos e meio sem nenhuma célula cancerígena. Isso é muito incrível. Quanto mais tempo vai passando, mais distante da doença você fica", comemorou Simony, por fim.

Leia também: Em remissão do câncer, Simony exibe físico atual em foto na academia: 'Reconstrução'