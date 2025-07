Filha de Simony emociona com homenagem: 'Foi meu pai e minha mãe'

Pyetra Benelli, filha de Simony, publicou uma linda declaração sobre a mãe nas redes sociais; ela exaltou a força da cantora

Nesta quarta-feira, 16, Pyetra Benelli, filha da cantora Simony, usou as redes sociais para expressar sua admiração pela mãe. Em uma mensagem emocionante, a jovem de 18 anos destacou a força da artista em criar os filhos sozinha, assumindo múltiplos papéis.

"Meu coração fora do peito. Você foi meu pai e a minha mãe ao mesmo tempo, minha figura do amor puro, sincero e leve", começou Pyetra no texto.

Ela continuou a mensagem dizendo que ama ser filha de Simony. "Tudo o que eu sou hoje é por você, tudo que aprendi foi com você. Eu amo ser sua filha e carrego seu nome com orgulho", escreveu.

A jovem finalizou agradecendo a mãe por tudo, mas antes destacou: "As pessoas que te conhecem pela música, TV, não sabem a metade da mulher pura e da mãe incrível que você é. Obrigada por conseguir administrar, cuidar e amar todos os seus filhos. Gratidão infinita por você. Eu te amo demais."

Simony logo respondeu à publicação com uma declaração breve, mas igualmente carinhosa: "Te amo sempre."

Simony já falou sobre os desafios da maternidade solo

Simony, que tem quatro filhos, costuma compartilhar nas redes sociais sua vivência como mãe solo. Em 2024, ela publicou um desabafo refletindo sobre as dificuldades e aprendizados dessa jornada.

"Ser mãe é um dos desafios mais intensos e transformadores da vida. [...] A maternidade não é apenas sobre os momentos felizes e fofos; é também sobre sacrifício, paciência e resiliência", escreveu.

Pyetra é filha de Simony com o ex-jogador Diego Souza. A artista também é mãe de Ryan, de 23 anos, Aysha, de 21, ambos do casamento com o rapper Afro X, e Anthony, de 10 anos, fruto da relação com o engenheiro Patrick Silva.

