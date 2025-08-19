Em remissão do câncer, Simony exibe físico atual em foto na academia: 'Reconstrução'

Em remissão do câncer, descoberto em 2022, Simony exibe físico atual ao fazer fotos na academia e postar reflexão sobre se reencontrar como mulher
A cantora Simony compartilhou fotos tiradas na academia e fez uma reflexão sobre estar se reconstruindo após enfrentar um câncer descoberto em 2022. Em fase de remissão, a artista esbanjou beleza e serviu de inspiração para muitas outras mulheres nesta segunda-feira, 18, com a postagem.
Usando um look fitness, a ex-integrante do Balão Mágico exibiu seu corpo atual e falou sobre ser sua própria prioridade. Simony escreveu sobre se reencontrar como mulher após encarar um período tão difícil em sua vida.
"Meu maior projeto sou eu. Minha reconstrução como mulher depois de tudo que passei", escreveu na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Maravilhosa", disseram. "Lindíssima", elogiaram outros.
Nos últimos meses, Simony falou sobre a remissão do câncer. "Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la", disse na ocasião.
Ao ver a cantora Preta Gil, que teve o mesmo câncer que ela, o de intestino, falecer, Simony não deixou de desabafar.
Em fevereiro de 2024, Simony anunciou o fim do noivado com Felipe Rodriguez. Após informações de que o término aconteceu após uma traição do cantor, a famosa se manifestou em suas redes sociais e refletiu sobre a notícia.
"Do cacto também nasce flor. Essa notícia faz parte do passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho pra mim, pra dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada. A escolha do outro é do outro, respondo por mim, pela minha autoconsciência e autorresponsabilidade", iniciou.
"Hoje sou minha melhor companhia, meu compromisso é manter minha saúde, mental, física e espiritual e sinceramente, não me surpreendo e nem me deixo abater com qualquer coisa que seja negativa. Aprendi a me amar e me respeitar e o que parece algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido", acrescentou. Veja a publicação completa!
