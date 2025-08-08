Em remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento

A cantora Simony falou sobre sua grande fé ao longo do tratamento e celebrou a fase de remissão do câncer: 'Mais distante da doença'

A cantora Simony abriu o coração ao falar sobre sua batalha contra o câncer. A artista, que recebeu o diagnóstico da doença em 2022, está em remissão há pouco mais de dois anos e, atualmente, realiza apenas sessões de imunoterapia a cada 21 dias.

Em entrevista à 'LeoDias TV', Simony celebrou a nova fase em sua saúde e revelou que nunca ter pedido a fé a ajudou bastante durante o tratamento. " Eu tenho muita fé, sempre tive. Eu acho que cheguei até aqui pela minha fé, por crer, ter médicos maravilhosos e pela ciência que está evoluindo ", declarou ela.

" Agora eu só faço a imunoterapia. Mas estou há quase 2 anos e meio sem nenhuma célula cancerígena. Isso é muito incrível. Quanto mais tempo vai passando, mais distante da doença você fica ", comemorou Simony.

Recentemente, a famosa compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de seu oncologista, Fernando Maluf, e relatou um diálogo profundo que teve com o profissional durante uma consulta. A cantora ainda ressaltou o quanto se sente feliz e aliviada em ouvir do médico que está bem.

"É tão gratificante sentar diante do meu médico e ouvir: ‘Você está ótima’. Hoje, perguntei ao meu anjo médico: ‘Até quando vamos com a imunoterapia?’. Ele me respondeu com algo que calou fundo na alma: ‘O seu caso não tem na literatura… também me faço essa pergunta'", iniciou ela na legenda.

E completou: "Foi aí que eu entendi: Eu sou o que a medicina chama de exceção… e o que a fé chama de milagre. Então seguimos… Mais um pouco. Mais uns ciclos. Mais um passo de coragem com o coração cheio de gratidão".

Simony desabafa sobre morte de Preta Gil

Em remissão e ainda em tratamento, após ser diagnosticada com um câncer colorretal em 2022, a cantora Simony se pronunciou sobre a morte de Preta Gil, falecida em 20 de julho. A ex-integrante do Balão Mágico então desabafou ao ver a amiga partindo após lutar bravamente contra a doença; confira detalhes.

