Filha de Ronaldo Fenômeno exibe foto inédita com o pai em data especial

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno ganhou uma bela homenagem de aniversário de uma das filhas adolescentes: 'Melhor do mundo'

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno ganhou uma bela homenagem de uma das filhas, Maria Sophia, de 17 anos. Na quinta-feira, 18, data em que o famoso completou mais um ano de vida, a adolescente abriu o coração ao parabenizá-lo.

Em celebração a data especial, Maria Sophia resgatou uma foto inédita, de quando ainda era bem pequena, nos braços de Ronaldo. “ Dia do melhor pai do mundo, te amo papito “, escreveu a jovem na legenda da imagem.

Na sequência, a herdeira do ex-atleta compartilhou um registro atual do pai se divertindo em uma festa em família. Discreta, a adolescente costuma publicar raros registros em suas redes sociais.

Vale lembrar que além de Maria Sophia, Ronaldo Fenômeno também é pai de Maria Alice, de 15 anos, Alexander Lima, de 20, e Ronald Nazário, de 25. Recentemente, o ex-jogador de futebol fez uma rara aparição pública ao lado das duas herdeiras mais novas. O trio marcou presença na inauguração da Casa Rede Ronaldo, novo empreendimento do famoso.

Esbanjando simpatia, as adolescentes apareceram sorridentes e com looks despojados. Maria Sophia e Maria Alice também tiraram fotos com a madrasta, Celina Locks, atual esposa de Ronaldo.

Filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre emagrecimento

Recentemente, Ronald Nazário abriu o coração ao falar sobre seu processo de emagrecimento. Filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, o DJ revelou que já chegou a pesar 120 quilos durante a pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao ‘Flow Podcast’, o jovem explicou que sua vida se transformou quando decidir emagrecer e cuidar melhor de sua saúde. “Quando cheguei nesse ponto pensei: ‘o que estou fazendo da minha vida?’ Você se olha no espelho, vai crescendo de pouquinho em pouquinho e se habitua com aquilo. Hoje eu me olho e falo: ‘nunca mais vou me permitir chegar nesse estado’. É ridículo“, declarou.

“Chegou um ponto em que não estava feliz com meu corpo, não me sentia saudável, sofria para sair da cama. Tava uma merd*. O corpo é nossa máquina, nossa ferramenta para interagir com o mundo“, completou ele, garantindo que aprendeu a gostar da rotina fitness.

Leia também: Os 4 filhos de Ronaldo Fenômeno curtem as férias juntos