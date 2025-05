Filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre emagrecimento após pesar 120 quilos

O DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, contou que sua vida se transformou após decidir emagrecer: 'Sofria para sair da cama'

O DJ Ronald Nazário abriu o coração ao falar sobre seu processo de emagrecimento nos últimos anos. Filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, o jovem revelou que já chegou a pesar 120 quilos durante a pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao 'Flow Podcast', Ronald contou que sua vida se transformou após decidir emagrecer e cuidar melhor de sua saúde e bem-estar. "Quando cheguei nesse ponto pensei: 'o que estou fazendo da minha vida?' Você se olha no espelho, vai crescendo de pouquinho em pouquinho e se habitua com aquilo. Hoje eu me olho e falo: 'nunca mais vou me permitir chegar nesse estado'. É ridículo", declarou ele.

"Chegou um ponto em que não estava feliz com meu corpo, não me sentia saudável, sofria para sair da cama. Tava uma merd*. O corpo é nossa máquina, nossa ferramenta para interagir com o mundo", completou o DJ. Em seguida, o herdeiro de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues explicou que aprendeu a gostar da rotina fitness.

"Não é só pelo físico, pela aparência. Estar na academia é extremamente terapêutico, se desestressar, as endorfinas que liberam depois, me fazem bem", concluiu Ronald Nazário. Além do DJ, Ronaldo Fenômeno também é pai de Alexander Lima, Maria Sofia e Maria Alice.

Ronald 'nega' herança do pai, Ronaldo Fenômeno

Em 2024, Ronald surpreendeu os internautas ao fazer uma rara aparição no podcast 'No Lucro', da CNN. Na ocasião, o filho mais velho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno falou um pouco sobre sua vida pessoal.

Durante a entrevista com o jornalista Phelipe Siani, Ronald revelou que seu pai sempre diz que não deixará a herança para os filhos. De acordo com o DJ e empresário, a brincadeira de Ronaldo tem um 'fundo de verdade', uma vez que ele concorda que deve ser o grande responsável por suas conquistas.

"Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma pra mim e pros meus irmãos. (…) Realmente, ele brinca com isso. E eu acho legal, sim, realmente ter essa responsabilidade de saber: 'Cara, eu tenho que correr atrás do meu'", declarou o jovem, que ainda ressaltou ser ciente do privilégio que possui em ter pais influentes; confira mais detalhes!

