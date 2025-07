Os 4 filhos de Ronaldo Fenômeno curtem as férias juntos

Fotos dos quatro filhos de Ronaldo Fenômeno reunidos nas férias mostram o quanto os adolescentes já cresceram

Os quatro filhos do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno curtiram as férias juntos. Neste final de semana, o primogênito, Ronald, compartilhou uma foto encantadora ao lado dos três irmãos.

Na foto, Ronald,Alexander, Maria Sophia e Maria Alice surgiram abraçados durante um passeio de barco no mar da Espanha em um lindo dia de sol.

Vale lembrar que cada filho de Ronaldo tem uma mãe diferente. Ronald é fruto do relacionamento dele com a comentarista Milene Domingues. Alexander nasceu do affair do atleta com a fisiculturista Michele Umezu e foi reconhecido após exame de DNA. Enquanto isso, as meninas, Maria Sophia e Maria Alice, nasceram do casamento do ex-jogador com a empresária Bia Antoy.

Hoje em dia, Ronaldo é casado com modelo Celina Locks.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Ronald (@rronald)

Ronaldo Nazário desiste de disputa por cargo

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, tinha a intenção de se tornar candidato para assumir o cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No entanto, nesta quarta-feira, 12, ele anunciou que desistiu da candidatura.

A decisão dele foi anunciada em um texto em tom de desabafo nas redes sociais, no qual ele abriu o jogo sobre o motivo para desistir do desejo e comentou sobre o processo para tentar apoio nos bastidores do futebol brasileiro.

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada", afirmou ele.

E completou: "No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo. O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer. A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é direito deles e eu respeito, independentemente das minhas convicções".

Por fim, o ex-atleta disse: "Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união".

Leia também: Lembra? Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos