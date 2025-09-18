Filhas de Ronaldo Fenômeno fazem rara aparição juntas em evento do pai

Elas cresceram! Filhas de Ronaldo Fenômeno, Maria Sophia e Maria Alice aparecem juntas e sorridentes em rara aparição em público

Filhas do ex-jogador de futebol e empresário Ronaldo Fenômeno, as adolescentes Maria Sophia, de 17 anos, e Maria Alice, de 15 anos, fizeram uma rara aparição juntas em público nesta quarta-feira, 17. Discretas, as jovens marcaram presença na inauguração da Casa Rede Ronaldo, que é o novo empreendimento do pai para o mundo dos esportes, games e entretenimento.

As duas Marias apareceram sorridentes e com look despojados. Inclusive, elas deixaram evidente o quanto são parecidas ao usarem o mesmo penteado nos cabelos cacheados. Além disso, elas tiraram fotos com a madrasta, Celina Locks.

Vale lembrar que as meninas são filhas de Ronaldo com a empresária Bia Antony, de quem ele se separou em 2012.

Filho de Ronaldo surge aos beijos

O evento de Ronaldo Nazário ainda teve a presença do filho mais velho dele, o DJ Ronald, de 25 anos. O rapaz mostrou que está apaixonado ao surgir radiante ao lado da namorada, a advogada Raisha Palomaro. Os dois esbanjaram alegria e amor na frente dos fotógrafos de plantão.

Além disso, Ronaldo reuniu outros integrantes da família para uma foto oficial da família, incluindo os seus pais. Confira abaixo:

A vida profissional de Ronaldo Nazário, o Fenômeno, hoje em dia

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, se dedica a uma variedade de empreendimentos, com destaque para a área esportiva. Em 2018, ele se tornou sócio majoritário do clube espanhol Real Valladolid. Mais recentemente, em 2021, o ex-jogador comprou 90% da SAF do Cruzeiro, clube que o revelou, em um movimento que atraiu muita atenção. A passagem dele pelo Cruzeiro foi marcada por altos e baixos, com a venda da parte majoritária para o empresário Pedro Lourenço em 2024.

Além dos clubes, Ronaldo investiu em outros negócios, como franquia de escolas de futebol, agência de marketing esportivo e um projeto social sem fins lucrativos.

Fora do universo empresarial, Ronaldo continua sendo uma figura pública de grande relevância. Ele é embaixador do Corinthians, do Real Madrid e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU). Ele também é frequentemente convidado para comentar jogos e participar de programas de TV, mantendo sua imagem sempre presente no cenário esportivo mundial.

Leia também: Filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre emagrecimento após pesar 120 quilos