Fátima Bernardes celebra o aniversário de 83 anos de sua mãe: 'Segue firme'

A jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 25, sua mãe, dona Eunice Gomes Bernardes, completou 83 anos de vida, e ela fez questão de comemorar com uma declaração especial.

Em seu perfil, a apresentadora compartilhou registros do dia na companhia da mãe, do pai, Seu Amâncio, da filha Bia Bonemer, do genro Caio Freitas e de outros familiares.

"Hoje minha mãe completou 83 anos. Que mulher forte, resistente, determinada. A vida nem sempre foi fácil, mas ela segue firme. Desejo saúde e que a gente possa continuar dividindo os almoços de domingo em que as conquistas dos netos são sempre o assunto preferido dela", escreveu Fátima.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a mãe da apresentadora. "Viva Dona Eunice! Feliz aniversário para ela", falou uma. "Que Diva! Feliz tudo para ela. Saúde, paz, amor e tudo de lindo que a vida possa oferecer!!!", desejou outra. "Parabéns, Dona Eunice! Que honra fazer aniversário no mesmo mês que a senhora. Muitaaa saúde pra viver ainda muitos anos de vida ao lado da sua família", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a homenagem de Fátima Bernardes para a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Os filhos de Fátima Bernardes

Vale lembrar que a apresentadora Fátima Bernardes é mãe de três filhos: os trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz Bonemer, de 28 anos, que são frutos de seu casamento com o jornalista William Bonner. Os jornalistas foram casados por 25 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2016. Recentemente, ela falou sobre a experiência com a chamada síndrome do ninho vazio, após seus três filhos deixarem sua casa.

"Por um momento, a minha sensação era que tava com o dia muito livre, mas fazia tanta coisa para suprir a falta, que parecia que tava sem tempo. Dois filhos foram morar fora, a Beatriz foi morar a um quilômetro de mim, mas ficou eu e a casa. Não é fácil, mas tem horas que é muito bom ter o seu dia para organizar as suas coisas, vai se acostumando. E a hora que voltam para visitar, passear, é ótimo. Estou orgulhosa de ver os três tocando a vida deles sozinhos", explicou.

