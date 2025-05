Fátima Bernardes fala sobre fobia e desabafa em relação à ansiedade: ‘Imprevisível’

A apresentadora Fátima Bernardes abre o jogo nas redes sociais sobre seus medos e revela detalhes do tratamento; confira!

Fátima Bernardes, de 62 anos, abriu o jogo mais uma vez em suas redes sociais para falar sobre seus medos e a ansiedade. A apresentadora e jornalista revelou que tem fobia de voar de avião e explicou que, por ser uma pessoa que buscava ter controle sobre todas as situações , decidiu iniciar um tratamento.

No vídeo, a apresentadora fala sobre a pressão de ter o controle sobre tudo e como isso impacta sua saúde mental. "Quando a gente é ansioso, a gente tem a ilusão de que a gente controla toda a nossa vida. E eu tinha muito essa quase certeza, sem nem refletir sobre isso", comentou.

Fátima conta que terapia foi essencial para ajudá-la a lidar com a percepção do controle. "Porque, na verdade, nunca a vida está no nosso controle. A gente pode fazer a nossa parte, mas ela não está nas nossas mãos. Existe o imponderável, o imprevisível, e só passei a pensar nisso em um momento: quando passei a ter fobia de avião" , completou.

Aos 19 anos, a jornalista realizou sua primeira viagem de avião para Nova York, nos Estados Unidos, junto com sua irmã e mais duas amigas para fazer aulas de dança. Ela então explica como o medo começou a se intensificar com o tempo. "Comecei a desenvolver um certo medo, mas que não me paralisava. Eu entrava e voava. Mas depois que tive filho, quando os meninos iam fazer dois anos, eu era casada nessa época com o William, nós fizemos uma viagem para Nova York, e na volta eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, dentro do avião. Estava muito ansiosa para rever as crianças depois de 9 dias e foi horrível. Tomei um remédio para dormir e deu o efeito contrário. Fiquei muito agitada, suando frio. Foi horrível" , contou Fátima.

Fátima Bernardes ainda viaja de avião?

A apresentadora relatou ficar por volta de dois anos e quatro meses sem conseguir voar. "Fui entendendo que a fobia costuma aparecer para as pessoas que acham que têm controle de tudo, que disfarçam as inseguranças no dia a dia... E chega uma hora que você canaliza tudo e aquilo passa a ser o seu monstro".

Fátima compartilhou como lida com a situação quando está no avião atualmente. "Quando o avião está estabilizado, fico bem. Ando no avião, vou ao banheiro, como, trabalho. Fiz terapia cognitivo-comportamental, fiz terapia com realidade virtual. É uma coisa que não tem relação com a lógica . Mas não consigo usar minha racionalidade naquela hora. Toda vez que o avião está acelerando para decolar, estou chorando. Fico de óculos escuros e as lágrimas escorrendo, mas não faço nenhum barulhinho. Escolho o lugar, a companhia, o voo".

Confira o vídeo em que Fátima Bernardes fala sobre sua fobia:

