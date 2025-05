Esposa de Pedro Leonardo mostra fotos inéditas com Maria Alice: 'Primeira sobrinha'

No aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, mostra cliques inéditos com a pequena

A esposa de Pedro Leonardo, a influenciadora digital Thais Gebelein, comemorou o aniversário da sobrinha, Maria Alice, a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nesta sexta-feira, 30. Em seus stories da rede social, a arquiteta relembrou fotos de quando a menina era apenas um bebê.

Além dela surgir com a garota no colo, as filhas de Thais e do cantor, Maria Sophia e Maria Vitória, também apareceram com a priminha. Nos registros, a primogênita do ex-casal de famosos esbanjou muita fofura ao aparecer em seus primeiros meses de vida.

"Hoje é o dia dela, minha primeira sobrinha! Você é elo, luz, vai iluminar por onde passar! Que seu dia seja repleto de delícias como você merece! Nós amamos muito você! Parabéns, Lilica!", escreveu ao aparecer com Maria Alice bem pequena.

"Amor além da vida", escreveu ao mostrar sua caçula com a aniversariante. "Primas", disse ao exibir a herdeira mais velha com a neném.

Ainda nesta sexta-feira, 30, Maria Alice recebeu uma surpresa de Virginia Fonseca logo ao acordar. A empresária veio a tempo de Portugal para iniciar o dia com ela. Já Zé Felipe continuou no país para cumprir sua agenda de shows;

Zé Felipe faz promessa no aniversário de Maria Alice

Ainda em Portugal para cumprir sua agenda de shows, o cantor Zé Felipe começou seu dia nesta sexta-feira, 30, comemorando o aniversário de Maria Alice. Pelo celular, ele fez uma ligação de vídeo para parabeniza-la e fazer uma promessa.

Não podendo estar presente na data especial por conta do trabalho, o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo explicou para a primogênita o motivo de estar longe e contou que levará vários presentes para ela quando voltar para Goiânia.

Durante a conversa onlina com a aniversariante, Zé Felipe fez uma promessa especial para ela.