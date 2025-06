Ele cresceu! Maria Paula divide fotos raras do filho mais novo em data especial

A atriz Maria Paula celebrou os 17 anos de vida de Felipe, seu filho caçula com o cantor João Suplicy: 'Ser sua mãe é um luxo'

Dia de festa na família de Maria Paula! A atriz usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 25, para homenagear o filho caçula, Felipe Suplicy, que está completando 17 anos de vida. O jovem é fruto de seu antigo relacionamento com o cantor João Suplicy.

Em seu perfil oficial, a ex-integrante do humorístico 'Casseta e Planeta' publicou um vídeo com alguns registros raros do herdeiro, incluindo fotos de quando ele ainda era bem pequeno. " Amor da minha vida! Ser sua mãe é um luxo. Happy Bday, Felipe. Você nasceu para brilhar! ", declarou a atriz na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao filho caçula de Maria Paula e aproveitaram para destacar o quanto o jovem se parece com a mãe. "Saúde e proteção!", desejou um seguidor. " Lembro dele pequenininho no EARJ! Ficou a sua cara! ", disse outro. "Sua xerox, lindo!", escreveu um terceiro.

Além de Felipe Suplicy, Maria Paula e João Suplicy também são pais de Maria Luiza Suplicy, de 20 anos. Recentemente, a primogênita do ex-casal acompanhou o avô, Eduardo Suplicy, na sessão para convidados do espetáculo Outros Toms, no MASP Auditório, em São Paulo.

Maria Paula e João se separaram em 2010 e possuem uma relação amigável. Atualmente, a atriz é casada com o mestre de kung fu Leo Imamura.

Maria Paula com os filhos e o marido - Reprodução/Instagram

Maria Paula fala sobre nova profissão e planos de voltar à TV

Fora da Globo desde 2013, a atriz e humorista Maria Paula ficou conhecida pelo grande público pela participação no programa Casseta & Planeta, Urgente!. Aos 53 anos, a artista tem atuado como palestrante de eventos de inovação, tecnologia e meio ambiente e pensa em voltar à TV.

Em entrevista ao jornal O Globo, cedida em 2024, ela falou sobre o assunto. "Eu brinco que sou 'artivista'. Uso essa coisa da celebridade e da curiosidade que as pessoas têm para trazer temas relevantes. Acho que estou no melhor momento da minha vida. Eu me sinto extremamente gratificada pelos rumos que minha carreira foi tomando e pelo que minha vida profissional me proporcionou", detalhou; confira mais detalhes!

