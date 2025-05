Eduardo Suplicy faz rara aparição com a neta, que é filha de Maria Paula e João Suplicy

Filha da humorista Maria Paula com o cantor João Suplicy, Maria Luiza Suplicy curte noite no teatro com o avô, Eduardo Suplicy

O político Eduardo Suplicy aproveitou o final de semana na companhia da neta, Maria Luiza Suplicy, que é filha da humorista Maria Paula com o cantor João Suplicy. Aos 20 anos, a jovem acompanhou o avô na sessão para convidados do espetáculo Outros Toms, no MASP Auditório, em São Paulo.

A plateia do espetáculo também contou com outras presenças ilustres, como Cassio Scpain, Karine Carvalho e Alice Salazar.

A montagem teve participação especial do ator Gabriel Braga Nunes e o elenco da Studio3 Cia. de Dança, com coreografias de Anselmo Zolla, direção cênica de William Pereira e direção musical do maestro Wagner Polistchuk, da Osesp.

Outros Toms traz uma nova visão sobre a obra de Tom Jobim com o roteiro dividido em três suítes: uma alegoria poética da construção de Brasília; uma recriação cênica de “Gabriela, cravo e canela”, de Jorge Amado (1912 – 2001), com os temas criados por Jobim para o filme de Bruno Barreto; e, uma parte final com obras emblemáticas do artista, como “Se todos fossem iguais a você”.

Cassio Scapin e Gabriel Braga Nunes - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Karine Carvalho - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Maikel Silva e Alice Salazar - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Luiz Fernando Coutinho e Fernando Rocha - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Tuna Dwek - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Vera Lafer e Alice Ferraz - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação