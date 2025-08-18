Edu Guedes posta fotos raras com a mãe e se declara em data especial

O apresentador Edu Guedes comemorou o aniversário de sua mãe, Leila Sanches Pega, com uma bela homegem nas redes sociais

Edu Guedes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Leila Sanches Pega, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 18.

Em seu perfil oficial, ele compartilhou vários cliques ao lado da aniversariante, incluindo alguns dela ao lado da neta, Maria Eduarda, de 16 anos, filha do apresentador com Daniela Zurita, e escreveu uma bela mensagem.

"Mãe querida, hoje é seu aniversário. Nós só temos a agradecer por você estar sempre ao nosso lado. Os últimos meses não foram fáceis, mas você estava sempre aqui e não me deixou por nada. Amamos você e que todos os seus sonhos se realizem, te amo, Dudu", escreveu o famoso na legenda.

Nos comentários, a apresentadora Ana Hickmann, mulher de Edu Guedes, deixou uma mensagem parabenizando a sogra. "Feliz aniversário!!!!! Muita saúde e bênçãos!!!!", desejou ela.

Vale lembrar que o apresentador passou por quatro cirurgias para retirar pedras dos rins e também remover um tumor do pâncreas. Após ficar internado, Hickmann celebrou a alta do marido. "Hoje é um dia muito especial pra nossa família!!!! Dr Marcelo Bruno Rezende deu alta pro @eduguedesoficial 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa!!! Que alegria!!! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo. Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!!!!", disse ela na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Edu Guedes exalta conquista da filha

Recentemente, Edu Guedes usou as redes sociais para celebrar uma conquista de sua filha, Maria Eduarda, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Daniela Zurita. Em seu perfil oficial, o apresentador chef de cozinha compartilhou duas fotos da menina e a parabenizou por seus estudos.

O marido da apresentadora Ana Hickmann ressaltou a coragem da herdeira, que não desistiu, apesar de saber que ele estava enfrentando um problema de saúde. "Maria, papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos, você foi corajosa, no momento mais difícil fez o que somente os fortes são capazes. Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo!!!", declarou o famoso na legenda da publicação.

Edu não esconde que o maior presente que já recebeu na vida foi o nascimento da filha, e em entrevista à CARAS TV, ele detalhou como é a sua relação com a menina. "Nossa relação é muito próxima, de amizade, carinho, respeito e reciprocidade. Sempre fomos assim, a melhor forma de explicar o certo e o errado não é brigando ou dando bronca, é sempre com conversa. Ninguém faz algo de errado porque quer. É importante mostrar isso, até porque, dessa forma, ela nunca terá receio de contar o que está acontecendo", afirmou.

Ele explica que, com o passar dos anos, percebeu que relações turbulentas e repletas de brigas entre pais e filhos podem gerar afastamento. Construindo sua paternidade com conversas e acolhimento, o chef diz que, hoje, vê sua filha sendo uma pessoa carinhosa e que sabe valorizar as conquistas. "O que mais admiro nela é o quanto ela é amorosa comigo, com a família. O quanto ela é carinhosa, feliz e cada coisa que ela faz, ela dá valor, às pequenas coisas da vida. Tudo ela pergunta se é o caminho certo ou não, ainda mais agora que ela está em uma fase de decisão de carreira. Falei para ela que o mais importante é ser feliz. Ela orgulha demais a gente."

Leia também:Ana Hickmann celebra nova fase na recuperação de Edu Guedes