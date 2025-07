Edu Guedes exalta conquista da filha: 'Você foi corajosa'

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes encantou ao prestar uma homenagem especial para sua filha, Maria Eduarda; confira!

Edu Guedes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para celebrar uma conquista de sua filha, Maria Eduarda, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

Em seu perfil oficial, o apresentador chef de cozinha compartilhou duas fotos da menina e a parabenizou por seus estudos. O marido da apresentadora Ana Hickmann ressaltou a coragem da herdeira, que não desistiu apesar de saber que ele estava enfrentando um problema de saúde.

"Maria, papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos, você foi corajosa, no momento mais difícil fez o que somente os fortes são capazes. Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo!!!", declarou o famoso na legenda da publicação.

Vale lembrar que Edu Guedes passou por quatro cirurgias para retirar pedras dos rins e também remover um tumor do pâncreas. O apresentador recebeu alta hospitalar na última sexta-feira, 11.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Edu Guedes ganha 'mimo' de Ana Hickmann após alta hospitalar

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 11, após passar por quatro cirurgias nos últimos dias. O comunicador retirou pedras nos rins e um tumor do pâncreas.

E o retorno de Edu, claro, foi bastante comemorado pela família. A apresentadora Ana Hickmann, esposa do chef, contou ao público que preparou um jantar bastante especial para celebrar a ótima evolução no quadro de saúde do amado.

Por meio das redes sociais, a loira mostrou detalhes da refeição feita por ela: atum com gergelim e brócolis, salada, vinagrete e guacamole. Para fechar o jantar com chave de ouro, Ana separou algumas frutas vermelhas para sobremesa. "Acabamos de fazer fisioterapia em casa, e olha só: primeiro jantar juntos, os dois!", declarou a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV. Confira!

