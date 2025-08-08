CARAS Brasil
  2. Edu Guedes detalha a relação com a filha, Maria Eduarda: 'Sempre fomos assim'
Datas Especiais / DIA DOS PAIS

Edu Guedes detalha a relação com a filha, Maria Eduarda: 'Sempre fomos assim'

Em entrevista à CARAS TV, Edu Guedes abre o jogo sobre os desafios da paternidade e revela o que vê de mais encantador na filha

CARAS Brasil Publicado em 08/08/2025, às 14h00

O chef Edu Guedes e sua filha, Maria Eduarda - Foto: Reprodução/Instagram @eduguedesoficial
Para Edu Guedes (51), o maior presente que já recebeu na vida foi o nascimento da filha, Maria Eduarda Guedes (16), fruto do casamento com Daniela Zurita, que chegou ao fim em 2012. O chef e apresentador não esconde a admiração que sente pela herdeira e, em entrevista ao especial de Dia dos Pais da CARAS TV, detalha como é a sua relação com ela.

"Nossa relação é muito próxima, de amizade, carinho, respeito e reciprocidade. Sempre fomos assim, a melhor forma de explicar o certo e o errado não é brigando ou dando bronca, é sempre com conversa. Ninguém faz algo de errado porque quer. É importante mostrar isso, até porque, dessa forma ela nunca terá receio de contar o que está acontecendo", afirma Edu Guedes.

Ele explica que, com o passar dos anos, percebeu que relações turbulentas e repletas de brigas entre pais e filhos podem gerar afastamento. Construindo sua paternidade com conversas e acolhimento, o chef diz que, hoje, vê sua filha sendo uma pessoa carinhosa e que sabe valorizar as conquistas.

Leia também: Edu Guedes abre o coração e revela sobre ter filhos com Ana Hickmann: 'Tudo a seu tempo'

"O que mais admiro nela é o quanto ela é amorosa comigo, com a família. O quanto ela é carinhosa, feliz e cada coisa que ela faz, ela dá valor, às pequenas coisas da vida. Tudo ela pergunta se é o caminho certo ou não, ainda mais agora que ela está em uma fase de decisão de carreira. Falei para ela que o mais importante é ser feliz. Ela orgulha demais a gente."

Encarando a fase da adolescência, Guedes afirma que conseguiu aproveitar cada momento com a filha, e, acima de tudo, incentivá-la em seus sonhos e objetivos. Ele garante que, agora, com Maria cada vez mais próxima da fase adulta, as conversas e apoio tem se tornado cada vez mais importantes.

"O maior presente que eu tive na vida foi o nascimento dela, sem dúvida nenhuma", conta ele, que também recorda qual foi o momento mais desafiador. "O maior desafio foi ela, com 15 anos, decidir fazer um curso fora [do país]. Fiquei muito preocupado no começo, mas depois as coisas foram se ajeitando". Confira abaixo a entrevista de Edu Guedes à CARAS TV na íntegra! 

CONFIRA ENTREVISTA DE EDU GUEDES À CARAS TV NA ÍNTEGRA:

CONFIRA TRECHOS DA ENTREVISTA NO PERFIL DO INSTAGRAM DE EDU GUEDES:

