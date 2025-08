Ana Hickmann celebra nova fase na recuperação de Edu Guedes

Após volta de Edu Guedes para a Rede TV, Ana Hickmann celebra nova fase da vida do marido: "Parabéns, Edu, por mais esse recomeço cheio de amor"

Nesta terça-feira, 5, a apresentadora e empresária Ana Hickmann (44) publicou em suas redes sociais uma comemoração por estar presente na nova fase da vida de seu marido, Eduardo Guedes (51).

Após se recuperar de um câncer no pâncreas, o chef de cozinha e apresentador voltou ao comando do programa Fica Com a Gente, da Rede TV. Ana Hickmann não poderia estar mais feliz. Tanto que ela comemorou o retorno do marido com uma postagem no Instagram.

“Hoje foi dia de matar a saudade! O Edu voltou ao comando do Fica Com a Gente na Rede TV, e eu tive a honra de estar ao lado dele!!! Foi emocionante ver o quanto ele é querido e admirado por todos da equipe!! Parabéns, Edu, por mais esse recomeço cheio de amor, sabor e sucesso! Te amo muito.”, escreveu a empresária na legenda, junto de fotos do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann foi a convidada especial do episódio mais recente do programa, no qual, ao lado do marido, relembrou alguns momentos angustiantes destes últimos tempos. “Hoje, para quem não sabe, completa exatamente um mês da cirurgia que salvou o Edu. Muitos medos passavam na nossa cabeça e prometi para ele que se pudesse queria estar com ele em todas as situações. Acho que o que aconteceu na nossa vida nesses últimos 30 dias me mostrou aquilo que já tinha definido no meu coração: Que a gente precisa aprender a dar valor àquilo que realmente importa. O ano que vem pode não chegar. A gente começou uma história linda há tão pouco tempo, e não quero perder um minuto”, desabafou ela.

Edu Guedes está de volta na TV!

O chef Edu Guedes voltou a apresentar o programa Fica Com a Gente, da Rede TV, na manhã de terça-feira, 5, um mês após sua cirurgia de retirada de tumor no pâncreas.

A volta do apresentador contou com a presença de sua esposa, Ana Hickmann, que comemorou nas redes a sua participação em um momento tão especial. “Depois de muitos anos, eu e Edu vamos voltar a trabalhar juntos na TV. Vai ser por um dia e por algo incrível e inédito. Lógico que a Record está sabendo e me liberou para isso. Estou muito feliz porque foi um presente para o Edu, mas principalmente para mim.”, disse ela.

Leia também: Ana Hickmann posta foto inédita com o filho em viagem: 'Melhor companheiro'