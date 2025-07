Com foto antiga, Fabiana Justus comemora o aniversário de Rafaella Justus

A influenciadora digital Fabiana Justus chamou a atenção ao postar uma foto antiga para celbrar o aniversário de 16 anos de Rafaella Justus

Rafaella Justus completou 16 anos de vida nesta segunda-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial de sua irmã mais velha, Fabiana Justus, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, a empresária e influenciadora digital compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante: na primeira imagem, as duas estão com looks estilosos para a renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Já no segundo clique, Rafaella aparece criança com a irmã, que na época estava com o cabelo loiro.

Ao dividir os registros, Fabiana prestou uma bela homenagem. "Que orgulho da pessoa maravilhosa que você se tornou! Minha irmã, minha amiga, minha parceira e confidente. Hoje está completando 16 anos! Rafa, que sua vida seja sempre repleta de amor, saúde e felicidade! E que a gente permaneça sempre grudinhas. Te amo DEMAIS!!!! Que sorte a nossa de ter você nas nossas vidas!", escreveu a influencer.

Roberto Justus também parabenizou a Rafaella, sua filha com Ticiane Pinheiro, nas redes sociais. "Filha, hoje você completa 16 anos! O tempo voa! Meu bebê virando mulher! Tenho muito orgulho de sua trajetória até aqui e estou certo de que você terá muito sucesso em tudo que fizer em sua vida. Estarei sempre por perto para te apoiar, ajudar e aplaudir as suas realizações! Te amo demais! Curta o seu dia com as suas amigas! Happy birthday!", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus conta que recebeu apoio de Preta Gil após descoberta do câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Preta Gil. A cantora, que estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra o câncer, faleceu no domingo, 20, aos 50 anos. Em seu perfil oficial, Fabiana contou que recebeu mensagens de apoio da artista durante uma de suas internações.

"Preta me mandou mensagens de força quando eu estava internada no hospital. Um carinho muito especial que me marcou. Me mostrou muito quem ela era. Eu já admirava de longe, mas pude ter um contato um pouco mais 'próximo'. Eu estava torcendo e rezando tanto por ela... que descanse em paz", escreveu a influenciadora digital, diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. Confira!

Leia também:Uniformizada com as amigas, Rafaella Justus inicia comemoração de seus 16 anos