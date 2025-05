Cauã Reymond mostra fotos da mãe falecida e ex comenta: 'Saudade'

No Dia das Mães, Cauã Reymond mostra fotos da mãe falecida e ex-namorada comenta sobre falta que sente da ex-sogra; veja

O ator Cauã Reymond fez uma homenagem de Dia das Mães para sua mãe falecida, Denise Marques. Em sua rede social, o galã resgatou cliques com ela e falou sobre sentir falta dela. Para quem não sabe, a matriarca partiu em 2019, aos 55 anos, após lutar contra um câncer de ovário.

Ao relembrar uma foto ao lado de Denise e outra somente dela, o intérprere de César, de Vale Tudo, escreveu. "Saudades de você, mãe", falou ele. A ex-namorada do famoso, Alinne Moraes, deixou um comentário. "Que saudade dela", lamentou.

É bom lembrar que o ator se envolveu com a atriz de 2002 a 2005. O romance começou no início da carreira dele, que na época estreou em Malhação.

Ainda nos últimos dias, Cauã Reymond postou cliques raros com o pai, José Marques. Na ocasião, o artista contou que recebeu a visita dele em meio às gravações e rotina saudável de sua vida no Rio de Janeiro.

Veja as fotos da mãe de Cauã Reymond:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos

Mistério revelado! Cauã Reymond quebra o silêncio nesta quinta-feira, 24, e se pronuncia pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a atriz Bella Campos, sua colega de cena na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo. O ator, que interpreta César Ribeiro na novela, negou qualquer desentendimento com Bella Campos.

"Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação e hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem", evelou em entrevista ao Portal LeoDias. Sobre o boato de que não usava desodorante, o ator respondeu de forma breve: "Eu passo, eu passo, eu passo", declarou.

