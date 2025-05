Cauã Reymond chama atenção ao postar foto com o pai: 'A beleza vem de família'

Parecidos? O ator Cauã Reymond compartilhou uma foto ao lado do pai nas redes sociais e os fãs apontaram a semelhança entre eles

Cauã Reymond chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao compartilhar uma foto com seu pai, José Marques.

No clique postado em seu perfil oficial, o interprete de César Ribeiro, da novela Vale Tudo, da Globo, aparece em meio à natureza com o pai e a semelhança entre eles impressionou os seguidores.

Além disso, o ator mostrou outros momentos que viveu nos últimos dias, entre eles, o jogo de vôlei da filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu casamento com a atriz Grazi Massafera, e uma foto com a jornalista Sandra Annemberg durante a festa de 60 anos da Globo.

"Teve visita do pai, treino, vôlei da filha, muito trabalho, 60 anos da Globo, comida boa e paz", contou Reymond, recebendo vários elogios dos internautas. "Agora entendemos de onde vem o chame e beleza", disse um seguidor. "Reis. Tal pai, tal filho", comentou outra. "Jesus, a beleza vem de família... parabéns", falou uma fã. "Lindos", escreveu mais uma. "Você é cara do seu pai", afirmou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos

Mistério revelado! Cauã Reymond quebra o silêncio nesta quinta-feira, 24, e se pronuncia pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a atriz Bella Campos, sua colega de cena na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo. O ator, que interpreta César Ribeiro na novela, negou qualquer desentendimento com Bella Campos.

"Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação e hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem", evelou em entrevista ao Portal LeoDias. Sobre o boato de que não usava desodorante, o ator respondeu de forma breve: "Eu passo, eu passo, eu passo", declarou.

