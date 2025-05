Figurante entrega bastidores e revela convivência com Cauã Reymond e Bella Campos em 'Vale Tudo'

Em entrevista, um figurante fixo de 'Vale Tudo' detalhou a relação entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela: "Dá a impressão"

Nos bastidores da nova versão de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo, a convivência entre Cauã Reymond e Bella Campos tem sido assunto dentro e fora do set. Em meio aos rumores, Giovani Bittencourt, figurante fixo da produção, contou como é o verdadeiro clima entre os dois e detalhou o comportamento dos atores quando as câmeras estão desligadas .

“Eu estou na novela Vale Tudo como figurante fixo já faz um tempinho, desde o início das gravações. E, assim, o que me admira no Cauã — o que eu vejo nos bastidores — é que, às vezes, tem um pessoal que não é tão bem visto por parte da galera, mas ele trata tanto os figurantes quanto o pessoal do elenco da mesma forma. Ele trata todo mundo bem. Ele chega, cumprimenta… Inclusive, a primeira vez que gravei com ele nessa novela, o que mais me chamou atenção foi ele chegando e cumprimentando os faxineiros antes mesmo de cumprimentar o elenco”, disse ele ao Portal LeoDias.

Giovani ainda reforçou que, apesar dos rumores envolvendo o ator, Cauã se comporta de forma gentil. “Como eu falei, ele trata tanto os figurantes quanto os funcionários muito bem. Nunca vimos ele tratando ninguém mal. Pena que não podemos mostrar tudo que acontece nos bastidores, porque temos contrato. Mas o que a gente vê, como figurantes, não é isso que o povo anda dizendo — que ele é mal-educado, agressivo… Não. Como que uma pessoa assim seria desse jeito a vida toda, e só agora o povo vem descobrir? Não tem como”.

Comportamento de Bella Campos

Ainda durante a entrevista, Giovani Bittencourt falou sobre o comportamento de Bella Campos no set. “A maior parte do elenco, quando chega… Por exemplo, a Bella: quantas vezes já gravamos com ela, e, ao chegar perto, ela nem fala um ‘oi’, um ‘bom dia’ — que é uma coisa simples. Não é porque eu sou artista que sou mais ou menos do que você. Somos todos seres humanos. Um bom dia, boa tarde, boa noite não faz mal a ninguém”, pontuou.

Sobre o suposto “climão” entre Cauã e Bella nos bastidores, o figurante garantiu que não presencia nada do tipo. “Eu vejo lá nos bastidores que é tudo extremamente profissional. A gente, por ser figurante, nunca viu uma briga ali. Então, dá a impressão de que é mais uma coisa entre eles, que virou essa bola de neve, que inventaram isso tudo. Mas a gente nunca viu. Até recentemente, teve algumas gravações com os dois juntos, e ninguém percebeu esse climão todo de que falam”, disse ele.

Assista na íntegra:

