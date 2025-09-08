CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Wagner Moura foge do estilo tradicional em look chamativo para tapete vermelho
Cinema / Red carpet

Wagner Moura foge do estilo tradicional em look chamativo para tapete vermelho

O ator Wagner Moura atrai todos os olhares ao aparecer no tapete vermelho com look chamativo em Toronto, no Canadá

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 12h23

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Wagner Moura
Wagner Moura - Foto: Getty Images

O ator Wagner Moura, de 49 anos, atraiu todos os olhares ao marcar presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, no último final de semana. O astro cruzou o tapete vermelho com um look nada tradicional.

Ele chamou a atenção ao apostar em um conjunto de blazer com calça de alfaiataria na cor amarela. O modelito se destacou entre os outros modelitos dos artistas, que apostaram em roupas com cores sóbrias. Com seu visual amarelo, ele esbanjou simpatia ao atender os fãs e atraiu a atenção dos fotógrafos.

Moura esteve no evento internacional para divulgar o filme O Agente Secreto, que deverá estrear no Brasil em 6 de novembro. Inclusive, vale lembrar que o filme já ganhou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes.

Wagner Moura - Foto: Getty Images
Wagner Moura - Foto: Getty Images

A esposa de Wagner Moura

Em agosto de 2025, o ator Wagner Moura aproveitou um passeio na companhia de sua esposa, Sandra Delgado. Os dois foram conferir os shows do Festival de Inverno do Rio de Janeiro. Eles foram fotografados pelos paparazzi na chegada ao evento e posaram juntos e sorridentes.

Para quem não sabe, Wagner e Sandra estão juntos desde 2001. Ela é artista visual, jornalista, documentarista e roteirista.

Sandra é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduação em Fotografia. Ela também é natural de Salvador, na Bahia, como seu marido. Hoje em dia, os dois vivem entre o Rio de Janeiro e Los Angeles.

Os dois são pais de Bem, de 18 anos, Salvador, de 15 anos, e José, de 13 anos. Há alguns anos, Wagner elogiou a esposa no programa de Marília Gabriela no GNT. “Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira”, afirmou.

Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta / AgNews
Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta / AgNews
Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta / AgNews
Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Leia também: Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

wagner mouralooktapete vermelhored carpet
Wagner Moura Wagner Moura   

Leia também

Premiação

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Após Fernanda Torres, saiba quem pode representar o Brasil no Oscar 2026

Mudanças

Jonathan Bailey - Foto: Reprodução / Instagram

Jonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira

Luto

Silvio Tendler - Foto: Getty Images

Morre Silvio Tendler, ícone do documentário brasileiro, aos 75 anos

Eventos

Jonathan Azevedo - Foto: Divulgação

Jonathan Azevedo prestigia a première do filme ‘Luta de Classes’ em NY

Do K-pop ao cinema

Jeon Somi - Foto: Reprodução / Instagram

Jeon Somi estreia em novo filme de terror sobre K-pop

Nostalgia

Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner - Foto: Getty Images

Filmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube

Últimas notícias

Juju Salimeni e o noivo mostram o projeto da nova mansãoJuju Salimeni compra mansão de R$ 19 milhões e revela como será a decoração
Zé Neto enfrentou o vício em cigarro eletrônicoMédico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
Angela Ro RoMorte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens
Poliana Rocha com o neto, José LeonardoPoliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'
Ana ClaraEstrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana
Angela Ro RoCantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação
Virginia mostra consequência de sua ansiedadeVirginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'
Jair BolsonaroJair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem
Nicole Bahls na Dança dos Famosos: Astróloga fala sobre desafios da influencerNicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: 'Balanço'
Leandra Leal completa 43 anosLeandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade