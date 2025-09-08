Wagner Moura foge do estilo tradicional em look chamativo para tapete vermelho

O ator Wagner Moura atrai todos os olhares ao aparecer no tapete vermelho com look chamativo em Toronto, no Canadá
O ator Wagner Moura, de 49 anos, atraiu todos os olhares ao marcar presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, no último final de semana. O astro cruzou o tapete vermelho com um look nada tradicional.
Ele chamou a atenção ao apostar em um conjunto de blazer com calça de alfaiataria na cor amarela. O modelito se destacou entre os outros modelitos dos artistas, que apostaram em roupas com cores sóbrias. Com seu visual amarelo, ele esbanjou simpatia ao atender os fãs e atraiu a atenção dos fotógrafos.
Moura esteve no evento internacional para divulgar o filme O Agente Secreto, que deverá estrear no Brasil em 6 de novembro. Inclusive, vale lembrar que o filme já ganhou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes.
Em agosto de 2025, o ator Wagner Moura aproveitou um passeio na companhia de sua esposa, Sandra Delgado. Os dois foram conferir os shows do Festival de Inverno do Rio de Janeiro. Eles foram fotografados pelos paparazzi na chegada ao evento e posaram juntos e sorridentes.
Para quem não sabe, Wagner e Sandra estão juntos desde 2001. Ela é artista visual, jornalista, documentarista e roteirista.
Sandra é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduação em Fotografia. Ela também é natural de Salvador, na Bahia, como seu marido. Hoje em dia, os dois vivem entre o Rio de Janeiro e Los Angeles.
Os dois são pais de Bem, de 18 anos, Salvador, de 15 anos, e José, de 13 anos. Há alguns anos, Wagner elogiou a esposa no programa de Marília Gabriela no GNT. “Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira”, afirmou.
