Wagner Moura faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

O ator Wagner Moura aproveitou a noite de domingo, 3, na companhia de sua esposa, Sandra Delgado. Os dois foram conferir os shows do Festival de Inverno do Rio de Janeiro. Eles foram fotografados pelos paparazzi na chegada ao evento e posaram juntos e sorridentes.

Para quem não sabe, Wagner e Sandra estão juntos desde 2001. Ela é artista visual, jornalista, documentarista e roteirista.

Sandra é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduação em Fotografia. Ela também é natural de Salvador, na Bahia, como seu marido. Hoje em dia, os dois vivem entre o Rio de Janeiro e Los Angeles.

Os dois são pais de Bem, de 18 anos, Salvador, de 15 anos, e José, de 13 anos. Há alguns anos, Wagner elogiou a esposa no programa de Marília Gabriela no GNT. “Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira”, afirmou.

Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Rara aparição de Wagner Moura com um dos filhos

O ator Wagner Moura é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção em um evento. Ele levou a sua família para comparecer à 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O artista fez uma rara aparição em público com a esposa, Sandra Delgado, e o filho mais velho, Bem, de 16 anos. O trio posou sorridente e lado a lado no tapete vermelho do evento.

Na premiação, Wagner Moura venceu em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Primeira Direção, por seu trabalho no filme Marighella.

Wagner Moura participa de premiação no Rio de Janeiro ao lado da esposa e do filho mais velho - Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Carreira em um panorama

Início no teatro – Estreou em 1996 com peças como A Máquina.

Cinema nacional – Ganhou destaque com Carandiru (2003) e Tropa de Elite (2007 e 2010), acumulando prêmios no Brasil e exterior.

Hollywood internacional – Acessou o grande público com Elysium (2013), ganhou reconhecimento ampliado com Narcos (2015–2016) e participou de franquias e produções globais.

Projeto autoral – Além de produtor, dirigiu Marighella (2019) e continuou colaborando em projetos de peso.

Momento Cannes–Oscar – Em 2025, com O Agente Secreto, alcançou o ápice artístico, abrindo caminho rumo ao Oscar.

Wagner Moura é cotado para o Oscar

O ator brasileiro Wagner Moura foi citado na tradicional lista de previsões dos próximos indicados ao Oscar da revista Variety. Ele foi cotado para estar na premiação do cinema internacional por sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Enquanto a lista oficial do Oscar não vem, que tal torcer por ele?

De Salvador ao tapete vermelho

Nascido em 27 de junho de 1976, em Salvador (BA), Wagner Maniçoba de Moura construiu uma trajetória sólida no teatro e no cinema nacional. Ele iniciou sua carreira em 1996, em peças como A Máquina, e ganhou notoriedade com atuações marcantes em Carandiru (2003), onde interpretou o presidiário Zico, e em Tropa de Elite (2007) como o capitão Nascimento, papel que o consagrou no Brasil e no exterior – o longa de José Padilha venceu a Palma de Ouro em Berlim.

A consolidação internacional

Após o sucesso nacional, Moura estreou em Hollywood com Elysium (2013), contracenando com Matt Damon e Jodie Foster. Em seguida, alcançou projeção global interpretando Pablo Escobar na série Narcos (2015–2016), pela qual recebeu indicação ao Globo de Ouro. Desde então, acumulou participações em produções de peso, como Puss in Boots: The Last Wish (voz), The Gray Man (2022) e Civil War (2024).

O momento “O Agente Secreto”

Em 2025, Moura protagonizou O Agente Secreto, suspense político dirigido por Kleber Mendonça Filho que retrata um professor perseguido durante os anos finais da ditadura militar no Brasil. O filme estreou no Festival de Cannes no dia 18 de maio de 2025 e garantiu a Moura o prêmio de Melhor Ator – tornando-o o primeiro brasileiro a receber tal reconhecimento no festival.

Da Cannes à expectativa pelo Oscar

A vitória no festival impulsionou o nome de Moura entre os favoritos ao Oscar de Melhor Ator em 2026, segundo projeções da Variety . Agora, ganha força o processo de campanha para manter seu nome no radar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — o que pode representar um avanço histórico para artistas brasileiros.