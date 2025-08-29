Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos

A atriz Bia Lomelino, que vinha construindo uma carreira no teatro, deixa filme inédito a ser lançado; morte da jovem foi confirmada pelo pai

A atriz Bia Lomelino, de apenas 25 anos, faleceu na última terça-feira, 26. A informação foi confirmada por Ronaldo Lomelino, pai da jovem, através das redes sociais. Sem entrar em muitos detalhes sobre a causa do óbito, ele prestou uma homenagem à filha e aproveitou para agradecer o apoio neste momento difícil.

" Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos e parentes que me abraçaram hoje. Essa energia boa conforta e acalma a alma ", escreveu o pai da artista em seu perfil.

Bia Lomelino, nome artístico escolhido por Beatriz Lomelino, era formada em artes cênicas pela CAL (Centro de Artes das Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e vinha construindo uma carreira no teatro em peças musicais. A atriz esteve em produções como 'Heathers' (2022), interpretando Verônica Sawyer, 'Despertar da Primavera' (2020), com direção de Charles Moeller e Claudio Botelho, e 'Flashback', (2024).

Último trabalho de Bia Lomelino

Seu último trabalho foi em 'Poema!', dirigido por Jay Vaquer, que ainda não possui data de estreia. O diretor e roteirista da produção também lamentou a partida precoce da atriz e, em sua homenagem, descreveu o papel feito por Bia como 'fundamental para a história'.

"Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso. Um reconhecimento justíssimo pela personagem que você protagonizou com brilhantismo o tempo todo", declarou ele em um trecho.

Jay Vaquer ainda contou que o filme chegou a ser assistido por Bia Lomelino. " Foi emocionante. Aquele momento foi lindo demais. Nossa conquista. Você já faz muita falta. Está doendo muito, muito. Ainda nem estou entendendo. Nem sei se dá pra entender. É injusto, escroto demais. Me agarro na sorte, no privilégio que eu tive por poder ver sua arte linda de tão perto em cada estágio", escreveu o diretor.

"Tínhamos muitos planos. Já estávamos lendo, ensaiando os próximos projetos. Eu vislumbrava muitos filmes e peças contigo. Era o nosso combinado. Você dizia: ‘Jaaay, vamboraaa!’. Trazia segurança e a certeza de um convívio sempre agradável no processo. E como isso faz diferença também. V ou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre. Sou muito grato por TANTO. Até um dia ", concluiu Jay Vaquer.

