Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos

A atriz Bia Lomelino, que vinha construindo uma carreira no teatro, deixa filme inédito a ser lançado; morte da jovem foi confirmada pelo pai
A atriz Bia Lomelino, de apenas 25 anos, faleceu na última terça-feira, 26. A informação foi confirmada por Ronaldo Lomelino, pai da jovem, através das redes sociais. Sem entrar em muitos detalhes sobre a causa do óbito, ele prestou uma homenagem à filha e aproveitou para agradecer o apoio neste momento difícil.
"Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos e parentes que me abraçaram hoje. Essa energia boa conforta e acalma a alma", escreveu o pai da artista em seu perfil.
Bia Lomelino, nome artístico escolhido por Beatriz Lomelino, era formada em artes cênicas pela CAL (Centro de Artes das Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e vinha construindo uma carreira no teatro em peças musicais. A atriz esteve em produções como 'Heathers' (2022), interpretando Verônica Sawyer, 'Despertar da Primavera' (2020), com direção de Charles Moeller e Claudio Botelho, e 'Flashback', (2024).
Seu último trabalho foi em 'Poema!', dirigido por Jay Vaquer, que ainda não possui data de estreia. O diretor e roteirista da produção também lamentou a partida precoce da atriz e, em sua homenagem, descreveu o papel feito por Bia como 'fundamental para a história'.
"Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso. Um reconhecimento justíssimo pela personagem que você protagonizou com brilhantismo o tempo todo", declarou ele em um trecho.
Jay Vaquer ainda contou que o filme chegou a ser assistido por Bia Lomelino. "Foi emocionante. Aquele momento foi lindo demais. Nossa conquista. Você já faz muita falta. Está doendo muito, muito. Ainda nem estou entendendo. Nem sei se dá pra entender. É injusto, escroto demais. Me agarro na sorte, no privilégio que eu tive por poder ver sua arte linda de tão perto em cada estágio", escreveu o diretor.
"Tínhamos muitos planos. Já estávamos lendo, ensaiando os próximos projetos. Eu vislumbrava muitos filmes e peças contigo. Era o nosso combinado. Você dizia: ‘Jaaay, vamboraaa!’. Trazia segurança e a certeza de um convívio sempre agradável no processo. E como isso faz diferença também. Vou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre. Sou muito grato por TANTO. Até um dia", concluiu Jay Vaquer.
