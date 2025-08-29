CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos
Cinema / Luto

Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos

A atriz Bia Lomelino, que vinha construindo uma carreira no teatro, deixa filme inédito a ser lançado; morte da jovem foi confirmada pelo pai

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 09h36

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bia Lomelino
Bia Lomelino - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Bia Lomelino, de apenas 25 anos, faleceu na última terça-feira, 26. A informação foi confirmada por Ronaldo Lomelino, pai da jovem, através das redes sociais. Sem entrar em muitos detalhes sobre a causa do óbito, ele prestou uma homenagem à filha e aproveitou para agradecer o apoio neste momento difícil.

"Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos e parentes que me abraçaram hoje. Essa energia boa conforta e acalma a alma", escreveu o pai da artista em seu perfil.

Bia Lomelino, nome artístico escolhido por Beatriz Lomelino, era formada em artes cênicas pela CAL (Centro de Artes das Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e vinha construindo uma carreira no teatro em peças musicais. A atriz esteve em produções como 'Heathers' (2022), interpretando Verônica Sawyer, 'Despertar da Primavera' (2020), com direção de Charles Moeller e Claudio Botelho, e 'Flashback', (2024).

Pai de Bia Lomelino lamenta morte da atriz - Foto: Reprodução / Instagram
Pai de Bia Lomelino lamenta morte da atriz - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Lomelino - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Lomelino - Foto: Reprodução / Instagram

Último trabalho de Bia Lomelino

Seu último trabalho foi em 'Poema!', dirigido por Jay Vaquer, que ainda não possui data de estreia. O diretor e roteirista da produção também lamentou a partida precoce da atriz e, em sua homenagem, descreveu o papel feito por Bia como 'fundamental para a história'.

"Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso. Um reconhecimento justíssimo pela personagem que você protagonizou com brilhantismo o tempo todo", declarou ele em um trecho.

Jay Vaquer ainda contou que o filme chegou a ser assistido por Bia Lomelino. "Foi emocionante. Aquele momento foi lindo demais. Nossa conquista. Você já faz muita falta. Está doendo muito, muito. Ainda nem estou entendendo. Nem sei se dá pra entender. É injusto, escroto demais. Me agarro na sorte, no privilégio que eu tive por poder ver sua arte linda de tão perto em cada estágio", escreveu o diretor.

"Tínhamos muitos planos. Já estávamos lendo, ensaiando os próximos projetos. Eu vislumbrava muitos filmes e peças contigo. Era o nosso combinado. Você dizia: ‘Jaaay, vamboraaa!’. Trazia segurança e a certeza de um convívio sempre agradável no processo. E como isso faz diferença também. Vou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre. Sou muito grato por TANTO. Até um dia", concluiu Jay Vaquer.

Leia também: Morre Cora Arantes, influenciadora de beleza, aos 82 anos

Bia Lomelino - Foto: Divulgação
Bia Lomelino - Foto: Divulgação

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Bia Lomelino

Leia também

Luto!

Bia Lomelino - Foto: Divulgação

Pai de atriz Bia Lomelino lamenta morte da jovem aos 25 anos: 'Quis o destino'

PAIZÃO

Emilio Dantas é pai dos pequenos Roque e Raul - Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Emilio Dantas confessa ao falar de paternidade: 'Acho que nasci para isso'

Vida pessoal

Bruce Willis - Foto: Getty Images

Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência

Representatividade

Benedita Casé - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Regina Casé fala sobre decisão de ser atriz: “Vai ter surda no cinema”

Novidade

Filme '8 Segundos - O Desafio' - Foto: Divulgação

Pré-estreia do filme ‘8 Segundos - O Desafio’ acontecerá em Barretos

Figurinos

Fabio Assunção - Foto: Globo/Estevam

Fabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'

Últimas notícias

Alice WegmannQuem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
O Rei Roberto Carlos é romântico à moda antigaRoberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
Benício, Angélica, Eva, Joaquim e Luciano HuckFilhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
João Silva com a namoradaNamorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora
Alice Wegmann com o namorado, Luiz GuilhermeAlice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí
Chef Anderson Oliveira entre o elenco da temporada CARAS Inverno 2025Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025
Jair BolsonaroEx-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
Meghan Markle e Príncipe Harry: Astróloga revela futuro de filha do casalAstróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'
Bia LomelinoQuem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade