Morre Cora Arantes, influenciadora de beleza, aos 82 anos

Neto de Coracy Arantes, chamada carinhosamente de Cora pelo público, confirmou a morte da influenciadora: 'Dia que nunca gostaria de viver'
A influenciadora de beleza Coracy Arantes, chamada carinhosamente de Cora pelo público, faleceu na quinta-feira, 27, aos 82 anos. A informação foi confirmada através das redes sociais por Gabriel, neto da idosa e seu produtor de conteúdo.
Cora estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) há quase uma semana devido a complicações de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e chegou a ser entubada no último sábado, 23. "Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver", declarou o neto de Dona Cora.
"Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva! Hoje ela nos deixa… mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes", continuou o jovem.
Em seguida, o neto de Coracy Arantes agradeceu a todos que acompanharam a avó durante os últimos anos: "Quero agradecer de coração a todos que acompanharam essa jornada. As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó", finalizou Gabriel.
Coracy Arantes conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, sendo cerca de 370 mil no Instagram e 6,4 milhões em sua conta no TikTok, plataforma onde começou a publicar vídeos. Com conteúdo voltado à beleza, a influenciadora costumava compartilhar reviews de produtos como maquiagem.
O chef Rafael Brito, que integrou as equipes dos realities Pesadelo na Cozinha e MasterChef, morreu na última terça-feira, 26, aos 37 anos. A informação foi confirmada pela Band em uma publicação nas redes sociais da emissora: "O time digital da Band se solidariza com toda a família do Rafael e agradece pelo trabalho tão bem realizado. Vá em paz, Rafa."
De acordo com informações divulgadas pelo site da Band, Rafael lutava contra um câncer metastático e vinha realizando sessões de quimioterapia. Um dia antes de sua morte, apresentou uma piora no quadro clínico e precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. Ele deixa uma filha de oito anos.
O chef de cozinha e apresentador Erick Jacquin também lamentou a partida de Rafael. "Ontem foi embora um amigo nosso, um cozinheiro da nossa família, que trabalhava no MasterChef e na equipe de gastronomia do Pesadelo. Um menino maravilhoso, muito jovem... é injusto, não suporto isso. Ele era muito profissional, um cozinheiro maravilhoso, com grande futuro. Rafael, vá voar sozinho, mas acompanhado de todo mundo que está lá em cima", disse ele em um vídeo compartilhado em sua rede social.
