Pai de atriz Bia Lomelino lamenta morte da jovem aos 25 anos: 'Quis o destino'

Atriz Bia Lomelino deixa filme inédito a ser lançado; falecimento da jovem de apenas 25 anos foi confirmado pelo pai

A atriz Bia Lomelino faleceu aos 25 anos de idade. A notícia foi confirmada na terça-feira 26, pelo pai da jovem, Ronaldo Lomelino, por meio das redes sociais. Sem entrar em muitos detalhes sobre a causa do óbito, ele prestou uma homenagem à filha e aproveitou para agradecer o apoio neste momento difícil.

" Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos e parentes que me abraçaram hoje. Essa energia boa conforta e acalma a alma ", escreveu o pai de Bia Lomelino.

Jay Vaquer, diretor e roteirista do musical 'Poema!', último filme estrelado pela atriz, também lamentou a partida precoce da colega de profissão. "Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso. Um reconhecimento justíssimo pela personagem que você protagonizou com brilhantismo o tempo todo", declarou ele.

O filme, que ainda não possui data de estreia, chegou a ser assistido por Bia Lomelino. "Foi emocionante. Aquele momento foi lindo demais. Nossa conquista. Você já faz muita falta. Está doendo muito, muito. Ainda nem estou entendendo. Nem sei se dá pra entender. É injusto, escroto demais. Me agarro na sorte, no privilégio que eu tive por poder ver sua arte linda de tão perto em cada estágio", escreveu Jay Vaquer em outro trecho.

Quem era Bia Lomelino?

Beatriz Lomelino era formada em artes cênicas pela CAL (Centro de Artes das Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e atuou em musicais como 'Heathers' (2022), interpretando Verônica Sawyer, 'Despertar da Primavera' (2020), com direção de Charles Moeller e Claudio Botelho, e 'Flashback', (2024).

