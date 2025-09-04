Leandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha

Longa dirigido por Leandra Leal reúne três gerações da família e traz a filha Júlia Leal em papel especial: "Um processo de transformação e amor"

A atriz Leandra Leal contou um pouco sobre seu novo longa, Nada a Fazer, que foi selecionado para a programação do Festival do Rio 2025, realizado entre os dias 2 e 12 de outubro. O filme, pensado e rodado durante a pandemia da Covid-19, tem um grande caráter intimista e afetivo.

No elenco, Leandra divide a cena com sua mãe, Ângela Leal, e com a filha, Júlia Leal. O projeto também conta com a participação do marido da atriz, Guilherme Burgos, responsável pela direção de fotografia e coautor do roteiro.

Segundo Leandra, a ideia nasceu em abril de 2020, quando ela se isolou com a família fora do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. “Eu e minha mãe somos atrizes, mas nunca havíamos vivido um processo de ensaio juntas. Propus à minha mãe ensaiar uma peça em casa e, no meio desse processo, fomos nos reconhecendo cada vez mais”, contou em post nas redes sociais.

Em Nada a Fazer, a atriz celebra essas relações familiares, integrando três gerações em um mesmo filme. Para ela, o longa eterniza memórias e afetos: “Este filme nasceu de um processo de transformação e amor, e ver ele chegar à tela é pura felicidade”.

Júlia Leal, a filha de Leandra

Júlia Leal foi adotada por Leandra em dezembro de 2016, após a atriz ficar quase quatro anos de espera no processo de adoção. Hoje com 11 anos, ela aparece cada vez mais presente na vida pública de Leandra.

A atriz já revelou que o encontro com Júlia foi um momento transformador, descrevendo-o como um reconhecimento imediato de maternidade. “Quando a vi pela primeira vez, senti que ela já era minha filha”, declarou em entrevistas anteriores.

Além de Júlia, Leandra é mãe de Damião, nascido em agosto de 2024, fruto do relacionamento com Guilherme Burgos.

Leia também: Leandra Leal abre o coração sobre adoção e maternidade