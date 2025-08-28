Leandra Leal abre o coração sobre adoção e maternidade

A atriz Leandra Leal relembra processo de adoção da filha, fala sobre desafios e reforça desejo de aumentar a família: "É um amor incondicional"

Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, disponível no YouTube e Spotify pelo canal do Jornal O Globo, Leandra Leal, de 42 anos, relembrou detalhes do processo de adoção da filha Júlia, de 11 anos, e falou sobre maternidade. A atriz, que também é mãe de Damião, de 1 ano, e contou que tem vontade de viver os processos novamente: adotar mais uma criança e engravidar biologicamente outra vez.

Sobre a experiência de adotar, Leandra destacou a importância da lei no Brasil e a necessidade de preparo emocional dos pais. “Ser mãe e pai é uma parada séria. Adotar é uma parada bem séria. A lei da adoção no Brasil é incrível. Poderia ser mais célere, ter mais gente trabalhando no processo, mas é um processo gratuito, super transparente, muita gente séria envolvida”, explicou.

Um processo mútuo

A atriz ressaltou que a adoção é um ato de amor e também um processo contínuo. “Adotar é mágico. É lindo reconhecer a sua filha. Falo que a adoção é um amor incondicional escolhido", mas também revelou que existem desafios: "Às vezes, falar isso é uma romantização. Nos processos de adoção e biológicos tudo é muito difícil. É uma construção diária”, afirmou.

Leandra ainda comentou sobre os desafios que podem surgir durante o período de adaptação entre pais e filhos. “Adoção é uma construção de estar conhecendo aquela criança, da confiança. É um processo de adoção mútuo. Minhas histórias são bonitas, mas não quero que sejam uma opressão para ninguém, sabe? Pode ser que não aconteça com você, mas isso não quer dizer que não está dando certo.”

Para a atriz, a adoção também representa uma forma de ampliar os conceitos de família e acolhimento. “Uma coisa boa da internet é o fortalecimento da diversidade de famílias. Quais são os padrões para considerar uma família? Pra mim, família é amor, comprometimento, lealdade. A adoção é mais uma via. Isso não é uma bandeira minha, isso é quem eu sou. Minha família é assim. Sou grata à possibilidade disso ter existido na minha vida”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Globo (@jornaloglobo)

Leia também: As fotos mais fofas de Leandra Leal com os dois filhos