Cinema / Ousado

Emma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto

A atriz Emma Stone revisitou sua aparência do passado e contou detalhe surpreendente que chamou atenção em premiação de Hollywood

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 18h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Emma Stone
Emma Stone - Foto: Getty Images

Emma Stone abriu o jogo sobre um dos momentos de sua carreira que mais a fizeram repensar escolhas de beleza. Em entrevista à Vogue, no quadro Life in Looks, a atriz relembrou diversos looks usados em sua carreira, e admitiu que sua passagem pelo tapete vermelho do Critics’ Choice Awards de 2011 carrega seu maior arrependimento em premiações.

Stone confessou que, apesar de amar o vestido usado na ocasião, se arrepende do bronzeamento artificial exagerado que comprometeu seu visual. Na época, com 22 anos, ela explicou que o desejo de se encaixar nos padrões de beleza influenciou sua decisão.

Sou do Arizona e não tenho pigmento na pele. Quando eu era criança, eu era obcecada pela ideia de ficar bronzeada. Eu pensava que, se quisesse me vestir bem e ficar linda, deveria fazer um bronzeamento artificial bem forte”, contou.

Emma Stone
Getty Images

Uma escolha errada

Durante a entrevista, a estrela Emma Stone comentou que a aplicação do bronzeado não foi uniforme e destacou o incômodo ao rever fotos da época. “Minhas mãos… parece que estou usando luvas, porque [o bronzeado] não está nelas. Eu adoro este vestido, lembro-me de me sentir tão bem com ele, tão bem que achei que precisava de um bronzeamento para melhorar o quanto me sentia bem”, relatou.

Emma também mencionou o Globo de Ouro de 2011, outro episódio do mesmo ano. Ao relembrar o look de vestido pêssego, ela brincou dizendo que parecia “um grande polegar” pelo excesso do bronzeado. “Esse vestido é tão bonito, uma cor tão linda, e eu realmente achei que o bronzeado seria a escolha certa. Mas agora percebo que não”, completou.

Emma Stone
Getty Images

A atriz afirmou que não se arrepende de suas escolhas de moda, mas considera o excesso de bronzeamento um erro típico da época. Hoje, aos 36 anos, ela encara o episódio com humor e reflexão sobre os padrões impostos à juventude. “Eu disse que não me arrependia de nada, mas fui contra isso imediatamente”, brincou ao rever as imagens.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

lookemma stone

