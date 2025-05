Met Gala 2025: Veja os looks dos famosos no evento fashion

O tradicional baile do Met Gala 2025 aconteceu na noite desta segunda-feira, 5, na cidade de Nova York e reuniu várias celebridades

O Met Gala 2025 aconteceu na noite desta segunda-feira, 5, no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, com a presença de várias celebridades. Neste ano, o evento teve o tema de Superfine: Tailoring Black Style (Impecável: Moldando o Estilo Negro). A organização definiu o tema como uma forma de explorar o "papel do estilo sartorial na formação de identidades negras, focando-se no surgimento, significado e proliferação do dândi negro".

Enquanto isso, o dress code é o "Tailored for You", que é o 'feito sob medida'. A orientação remete ao dandismo negro, que foi um movimento estético e identitário que teve roupas de alfaiataria bem cortadas.

Na tradicional escadaria do Met Gala, as celebridades desfilaram looks de alfaiataria elegantes e estilosos. Além disso, alguns vestidos em cores vibrantes também passaram por lá. Confira as fotos nas galerias abaixo:

Os looks de alfaiataria

Looks clássicos de eventos de gala

Leia também: Met Gala 2025: Veja alimentos vetados no cardápio do evento fashion