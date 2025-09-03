Demi Moore comenta decisão da esposa de Bruce Willis de morar em outra casa

Atriz Demi Moore, ex-esposa de Bruce Willis comentou decisão de Emma Heming em buscar outro lugar para morar durante diagnóstico de demência do ator

A atriz Demi Moore raramente faz comentários sobre o atual estado de saúde de Bruce Willis, com quem foi casada entre 1987 e 2000. Mas, em uma entrevista para Oprah Winfrey, exibida na última terça-feira, 2, ela comentou sobre o diagnóstico de demência frontotemporal que o ator enfrenta, já em estágio avançado.

Moore se pronunciou após a repercussão negativa de uma recente entrevista de Emma Heming, atual esposa de Bruce Willis, que comentou não morar mais com ele. Durante a entrevista, a atriz abordou a situação da família e fez elogios à forma como Emma tem lidado com o diagnóstico do astro.

A atriz destacou a importância da rede de apoio e o impacto emocional da doença no convívio familiar. “Não existe um manual para lidar com isso. Muita coisa caiu sobre Emma para conseguir organizar tudo”, afirmou. As falas também foram retomadas no podcast The Oprah Podcast, no qual a atriz reforçou a necessidade do autocuidado de quem exerce o papel de cuidador.

Emma relatou sua rotina e reflexões no livro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, que trata dos desafios de acompanhar um ente querido com uma doença degenerativa. Demi reforçou o esforço da atual esposa do ator e o impacto dessa jornada na vida de todos os familiares.

Ao comentar o envolvimento de Emma, ela classificou sua atuação como “magistral” e demonstrou empatia pela responsabilidade que ela assumiu. “O mais bonito, que ela traz no livro, é reconhecer que cuidadores precisam cuidar de si mesmos. Se não reservarem tempo para estar bem, não podem estar disponíveis para ninguém”, disse.

Emma, que tem duas filhas com Bruce, Mabel Ray, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11, também respondeu às críticas recentes e agradeceu o apoio público: “Por mais difícil que seja perder alguém que amamos, conseguimos perceber o que ainda existe”, concluiu.

Relação próxima e apoio mútuo

Casados por 13 anos, Demi e Bruce são pais de Rumer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 31. Apesar do divórcio há 25 anos, os dois mantêm uma relação próxima e a atriz têm buscado apoiar o bem-estar do ator diante da progressão da doença.

“É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma”, disse Demi. “O mais importante é encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura, algo terno e amoroso”.

Ela finalizou ressaltando que a melhor forma de lidar com a situação é “aparecer e estar presente”. Para ela, permanecer no presente evita frustrações e ajuda a valorizar o que ainda permanece: “Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali”.

