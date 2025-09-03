Demi Moore desabafa sobre saúde de Bruce Willis: 'Difícil ver alguém tão forte mudar'

A atriz Demi Moore, ex-esposa de Bruce Willis, falou sobre a saúde do astro, diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos

A atriz Demi Moore abriu o coração ao falar sobre o quadro atual de saúde do ex-marido, Bruce Willis. O astro foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos e, desde então, passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Em entrevista ao 'The Oprah Podcast', apresentado por Oprah Winfrey, Demi Moore desabafou ao comentar sobre a dificuldade de testemunhar o declínio de Willis com a doença. Atualmente, o ator vive em uma casa separada da família, com cuidadores disponíveis 24 horas.

" É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas meu ponto de vista é: é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso", declarou a estrela, destacando a importância de permanecer presente ao lado do paciente.

" Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades ", completou Demi Moore. Ao longo da entrevista, a atriz também ressaltou a força de Emma Heming Willis, atual esposa de Bruce.

"Tenho muita compaixão por Emma, sendo uma mulher jovem. Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral lidando com a saúde de Bruce. Ela teve tanto medo quanto força e coragem para enfrentar tudo isso ", disse Demi Moore, por fim.

Bruce Willis e Demi Moore - Foto: Getty Images

Por que Bruce Willis mora em casa separada da família?

A vida pessoal de Bruce Willis tem sido alvo de atenção desde que foi revelado que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição neurológica que afeta a capacidade de comunicação. Recentemente, sua esposa, Emma Heming Willis, explicou os motivos que levaram o astro de Hollywood a viver em uma casa separada da família.

Em entrevista, Emma destacou que a decisão foi tomada pensando no bem-estar de todos e no cuidado com Bruce. " Eu sabia, antes de mais, que Bruce iria querer isso para as nossas filhas. Ele iria querer que elas estivessem em uma casa mais adaptada às necessidades delas, não às dele ", declarou a esposa do astro à ABC News.

Segundo ela, a mudança não significa afastamento emocional, mas sim uma adaptação necessária diante do diagnóstico de demência. Emma Heming Willis, que descreveu a decisão como "uma das mais difíceis de sua vida", também explicou que as duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11, ainda passam bastante tempo com o pai, uma vez que as duas residências são bem próximas.

Emma ainda reforçou que a família permanece unida apesar do desafio enfrentado. A comunicação constante e o apoio mútuo têm sido essenciais para lidar com a nova rotina e assegurar que Bruce Willis continue participando ativamente da vida familiar, mesmo morando em outra residência.

Bruce Willis e Emma Heming - Foto: Reprodução / Instagram

'Cérebro está falhando'

Ao longo da entrevista à emissora, Emma Heming Willis contou que, no geral, o marido está muito bem de saúde. A doença, no entanto, tem apresentado algumas 'falhas no cérebro' do ator.

"Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente", relatou Emma.

A companheira do artista também recordou os primeiros sinais observados pela família antes de descobrirem o diagnóstico de demência. De acordo com Emma Heming Willis, ela notou 'algo de errado' após perceber o marido mais quieto em situações sociais.

"Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse ela, por fim.

