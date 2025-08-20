Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto

Depois de curtir as férias nos Estados Unidos, Rafa Kalimann volta para sua casa em São Paulo e mostra a área de estar em conceito aberto

A influenciadora digital Rafa Kalimann já está de volta em sua casa após passar as férias nos Estados Unidos. Ela e o namorado, o cantor Nattan, apareceram aproveitando a casa deles em imagem nas redes sociais e a decoração chamou a atenção.

Nos stories do Instagram, Kalimantan mostrou a área de estar em conceito aberto. Ela registrou a sala de estar com móveis elegantes e confortáveis, que fica no mesmo cômodo que a sala de jantar com mesa grande e a cozinha, que possui armários verdes.

O local em conceito aberto tem vista para o quintal, que tem piscina e muitas plantas. Vale lembrar que Rafa e Nattan foram morar juntos depois que ela descobriu a gravidez da primeira filha deles, que nascerá em breve.

Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

A barriga de grávida

Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores imagens dos seus últimos dias. Em algumas fotos postadas no feed, a atriz e influenciadora digital aparace exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Além disso, a mamãe de primeira viagem mostrou registros de momentos de trabalho e também uma caixa com vários morango do amor, o doce do momento.

"Dias produtivos e divertidos ao mesmo tempo, trabalhos voltando com tudo depois do primeiro trimestre... reuniões, renovações importantes, visitas aos meus parceiros, amigos, início de mudança, muita comida e Morango do amor em excesso pra Zuza hahaha... Vale um dump de registros desse vai e vem intenso que eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Nome da bebê foi revelado em chá revelação

Rafa e Nattan fizeram o anúncio da gravidez no início de junho, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O registro mostrava o momento em que descobriram o teste positivo.

Poucos dias depois, em 10 de junho, o casal promoveu um chá revelação em um sítio. Familiares dos dois estiveram presentes e celebraram com emoção a descoberta de que esperam uma menina.

Embora Rafa não tenha revelado de quantos meses está, o crescimento da barriga já vem sendo notado pelos fãs. Ela também comentou, em tom bem-humorado, que algumas de suas roupas já não servem mais e, por isso, passou a usar calças do namorado.

Na terça-feira, 15, ela publicou um vídeo mostrando os dias de descanso com o namorado no Ceará. Na legenda, ela destacou: "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

A reação de Rafa Kalimann ao descobrir a gravidez

A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Na última quinta-feira, 26, a influenciadora compartilhou um vídeo com momentos marcantes da vida e mostrou como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pergunta "Se eu perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você me contaria sobre mim?". Para ilustrar, ela adicionou momentos que considera importantes em sua vida e mostrou como se emocionou ao ler o positivo no teste; confira mais detalhes!

