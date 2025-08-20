Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto

Depois de curtir as férias nos Estados Unidos, Rafa Kalimann volta para sua casa em São Paulo e mostra a área de estar em conceito aberto
A influenciadora digital Rafa Kalimann já está de volta em sua casa após passar as férias nos Estados Unidos. Ela e o namorado, o cantor Nattan, apareceram aproveitando a casa deles em imagem nas redes sociais e a decoração chamou a atenção.
Nos stories do Instagram, Kalimantan mostrou a área de estar em conceito aberto. Ela registrou a sala de estar com móveis elegantes e confortáveis, que fica no mesmo cômodo que a sala de jantar com mesa grande e a cozinha, que possui armários verdes.
O local em conceito aberto tem vista para o quintal, que tem piscina e muitas plantas. Vale lembrar que Rafa e Nattan foram morar juntos depois que ela descobriu a gravidez da primeira filha deles, que nascerá em breve.
Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores imagens dos seus últimos dias. Em algumas fotos postadas no feed, a atriz e influenciadora digital aparace exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Além disso, a mamãe de primeira viagem mostrou registros de momentos de trabalho e também uma caixa com vários morango do amor, o doce do momento.
"Dias produtivos e divertidos ao mesmo tempo, trabalhos voltando com tudo depois do primeiro trimestre... reuniões, renovações importantes, visitas aos meus parceiros, amigos, início de mudança, muita comida e Morango do amor em excesso pra Zuza hahaha... Vale um dump de registros desse vai e vem intenso que eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação.
Rafa e Nattan fizeram o anúncio da gravidez no início de junho, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O registro mostrava o momento em que descobriram o teste positivo.
Poucos dias depois, em 10 de junho, o casal promoveu um chá revelação em um sítio. Familiares dos dois estiveram presentes e celebraram com emoção a descoberta de que esperam uma menina.
Embora Rafa não tenha revelado de quantos meses está, o crescimento da barriga já vem sendo notado pelos fãs. Ela também comentou, em tom bem-humorado, que algumas de suas roupas já não servem mais e, por isso, passou a usar calças do namorado.
Na terça-feira, 15, ela publicou um vídeo mostrando os dias de descanso com o namorado no Ceará. Na legenda, ela destacou: "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais."
A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Na última quinta-feira, 26, a influenciadora compartilhou um vídeo com momentos marcantes da vida e mostrou como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez.
Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pergunta "Se eu perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você me contaria sobre mim?". Para ilustrar, ela adicionou momentos que considera importantes em sua vida e mostrou como se emocionou ao ler o positivo no teste; confira mais detalhes!
