CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Casa dos famosos
  2. Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
Casa dos famosos / Decoração

Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto

Depois de curtir as férias nos Estados Unidos, Rafa Kalimann volta para sua casa em São Paulo e mostra a área de estar em conceito aberto

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 14h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafa Kalimann
Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Rafa Kalimann já está de volta em sua casa após passar as férias nos Estados Unidos. Ela e o namorado, o cantor Nattan, apareceram aproveitando a casa deles em imagem nas redes sociais e a decoração chamou a atenção.

Nos stories do Instagram, Kalimantan mostrou a área de estar em conceito aberto. Ela registrou a sala de estar com móveis elegantes e confortáveis, que fica no mesmo cômodo que a sala de jantar com mesa grande e a cozinha, que possui armários verdes.

O local em conceito aberto tem vista para o quintal, que tem piscina e muitas plantas. Vale lembrar que Rafa e Nattan foram morar juntos depois que ela descobriu a gravidez da primeira filha deles, que nascerá em breve.

Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram
Casa de Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

A barriga de grávida

Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores imagens dos seus últimos dias. Em algumas fotos postadas no feed, a atriz e influenciadora digital aparace exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Além disso, a mamãe de primeira viagem mostrou registros de momentos de trabalho e também uma caixa com vários morango do amor, o doce do momento. 

"Dias produtivos e divertidos ao mesmo tempo, trabalhos voltando com tudo depois do primeiro trimestre... reuniões, renovações importantes, visitas aos meus parceiros, amigos, início de mudança, muita comida e Morango do amor em excesso pra Zuza hahaha... Vale um dump de registros desse vai e vem intenso que eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação. 

Nome da bebê foi revelado em chá revelação

Rafa e Nattan fizeram o anúncio da gravidez no início de junho, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O registro mostrava o momento em que descobriram o teste positivo.

Poucos dias depois, em 10 de junho, o casal promoveu um chá revelação em um sítio. Familiares dos dois estiveram presentes e celebraram com emoção a descoberta de que esperam uma menina.

Embora Rafa não tenha revelado de quantos meses está, o crescimento da barriga já vem sendo notado pelos fãs. Ela também comentou, em tom bem-humorado, que algumas de suas roupas já não servem mais e, por isso, passou a usar calças do namorado.

Na terça-feira, 15, ela publicou um vídeo mostrando os dias de descanso com o namorado no Ceará. Na legenda, ela destacou: "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais."

Leia também: Rafa Kalimann tem desejo inusitado na gravidez: 'Já viram isso?'

A reação de Rafa Kalimann ao descobrir a gravidez

A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Na última quinta-feira, 26, a influenciadora compartilhou um vídeo com momentos marcantes da vida e mostrou como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez. 

Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pergunta "Se eu perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você me contaria sobre mim?". Para ilustrar, ela adicionou momentos que considera importantes em sua vida e mostrou como se emocionou ao ler o positivo no teste; confira mais detalhes!

Leia também: Rafa Kalimann revela sono extremo na gravidez e médica alerta: 'Tem efeito sedativo'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

DecoraçãoCasa dos famososRafa Kalimann
Rafa Kalimann Rafa Kalimann  

Leia também

venda

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução/Instagram

Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos

Decoração

Maya Massafera mostra seu closet - Foto: Reprodução / YouTube

Maya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja

Decoração

Pedro Bial - Foto: Globo/ Leo Rosario

Pedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala

Decisão

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução / Instagram

Yudi Tamashiro coloca apartamento à venda por valor impressionante

Homenagem

Gominho e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Gominho decide homenagear Preta Gil em nova casa. Saiba como

Decoração

Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Mel Maia revela detalhes da nova decoração do seu quarto

Últimas notícias

Graciele Lacerda mostra aula de natação da filhaGraciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a naturezaJoão Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'
Sabrina Sato e famíliaPai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’
Nadja Haddad e Maria AuxiliadoraMorre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'
Pecadores, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal e mais 5 filmes de terror imperdíveis de 20258 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaMansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos
Rafa KalimannRafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
NoneFlávia Fairbanks amplia cuidados com a saúde feminina no Brasil e nos EUA
Carolina Dieckmmann e Preta GilCarolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade