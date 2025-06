Rafa Kalimann revela sono extremo na gravidez e médica alerta: 'Tem efeito sedativo'

A apresentadora Rafa Kalimann relatou sono intenso durante a gestação e médica esclarece possíveis causas desses sintomas à CARAS

Rafa Kalimann está vivendo intensamente sua primeira gestação, fruto do relacionamento com o cantor Nattan. Nas redes sociais, a influenciadora tem dividido com os seguidores o impacto das mudanças em seu corpo, e um dos sintomas que mais chamou atenção foi o sono excessivo. Mas isso é normal?

Em entrevista para a CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explicou o que está por trás desse cansaço acentuado nos primeiros meses de gravidez, destacando que a situação é bastante comum entre gestantes, principalmente no início da gestação.

Cansaço no início da gravidez é comum?

Segundo a especialista, a queixa de Kalimann é totalmente justificável do ponto de vista médico: “Sim, é comum, como relatado pela Rafa. Esse cansaço excessivo nos primeiros meses ocorre principalmente por causa das alterações hormonais, especialmente o aumento da progesterona, que tem efeito sedativo”, explicou a ginecologista.

Além da ação hormonal, o organismo da mulher passa por uma verdadeira maratona interna para formar a placenta e se adaptar à nova condição: “O corpo está trabalhando intensamente para formar a placenta e adaptar-se à nova condição, o que exige muita energia, contribuindo para a fadiga”, completou.

Alterações emocionais e sensoriais também são esperadas

Além da sonolência, Rafa revelou que desenvolveu um certo incômodo com o celular, uma espécie de aversão sem motivo aparente. A médica esclareceu que esse tipo de sintoma também está entre as possíveis reações da gestação.

“Sintomas subjetivos como o ‘ranço de celular’ podem ocorrer no início da gravidez, principalmente pelas intensas alterações hormonais, como o aumento da progesterona e do estrogênio, que afetam o humor, a sensibilidade emocional e até a percepção sensorial”, detalhou a médica.

Ela ainda reforça que as mudanças no sono, o cansaço extremo e a oscilação emocional fazem parte do processo de adaptação ao novo estado físico e emocional da gestante. “Esses hormônios e o cansaço levam às mudanças no sono e à adaptação ao novo estado físico e emocional, podendo gerar aversões, irritabilidade e sensações incomuns nessa fase”, afirmou.

Quando o cansaço dá trégua e quando merece atenção?

A boa notícia é que esse esgotamento tende a aliviar com o avanço da gestação: “O cansaço costuma melhorar no segundo trimestre da gravidez, quando os níveis hormonais se estabilizam e o corpo já se adaptou às mudanças iniciais”, tranquiliza a médica.

No entanto, o desconforto pode reaparecer nas últimas semanas: “Ele pode voltar no terceiro trimestre, principalmente pelo aumento do peso, dificuldades para dormir e maior demanda física”, completou.

Por fim, a ginecologista destaca a importância de atenção caso o cansaço ultrapasse o esperado:“Em alguns casos, o cansaço excessivo pode sinalizar condições como anemia, problemas na tireoide ou pressão baixa, por isso deve ser avaliado por um profissional se for muito intenso ou persistente”.

