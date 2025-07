Rafa Kalimann tem desejo inusitado na gravidez: 'Já viram isso?'

Nojento? Rafa Kalimann tem desejo inusitado durante a gestação e choca Nattan ao comer alimento com pipoca; veja o que ela fez

Grávida do cantor Nattan, a ex-BBB Rafa Kalimann está tendo alguns desejos inusitados durante a gestação da primeira filha deles, Zuza. Inclusive, nesta terça-feira, 15, o futuro papai se mostrou chocado ao ver a amada comendo algo bastante inusitado.

Com uma bacia de pipoca, a influencer surgiu se deliciando não apenas com o alimento feito do milho, mas também com alho. Descascando o alho, Rafa Kalimann contou que o come inteiro e que o deixa cozinhar com o milho na panela.

Nattan então se mostrou impressionado com o gosto diferenciado da parceira. "Já viram isso?", postou ele colocando uma carinha de nojo do hábito da moça. Ela então comentou que já comia alho com pipoca antes, mas que na gestação está saboreando mais a combinação com frequência por ter vontade.

Ainda nesta terça-feira, 15, Rafa Kalimann chocou ao mostrar como já está sua barriga. O tamanho do abdômen chamou a atenção dos internautas.

É bom lembrar que Rafa Kalimann e o cantor Nattan oficializaramo namoro em dezembro de 2024. Já a gravidez foi revelada no início de junho deste ano. Pouco depois, realizaram um chá revelação intimista, cercados por familiares e amigos próximos, onde descobriram que estão à espera de uma menina: Zuza.

Rafa Kalimann não esconde o quanto está feliz em sua nova fase de vida: a maternidade! A influenciadora digital e atriz, que está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, tem compartilhado com o público detalhes de sua experiência na gestação.