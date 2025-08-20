Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos

CARAS Brasil
Casa dos famosos / venda

O apresentador Yudi Tamashiro anunciou a venda de sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudar com a família para o Japão

por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 15h05

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Yudi Tamashiro anunciou a venda de sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudar com a família para o Japão. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ele mostrou detalhes do imóvel e o valor pedido.

Com 498 m² de terreno e 364 m² de área construída, a propriedade está à venda por R$ 6 milhões. A mansão possui três suítes e está sendo comercializada no modelo “porteira fechada”, ou seja, com mobília e decoração inclusas.

O imóvel ainda conta com sala de estar, sala de jantar, cozinha, cinema, piscina, fogo de chão na área externa, garagem, closet e camarim. Veja as fotos da casa:

Apartamento

Além da casa, o apresentador também está vendendo um apartamento."O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo. A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos", contou ele recentemente. 

Bazar

Além da venda dos imóveis, ele e a esposa pretendem organizar um bazar para arrecadar recursos para a mudança. Recentemente,  ela contou  a motivação por trás da decisão de vender alguns itens. "Eu sempre doo tudo. Tenho esse costume. Mas, agora, estou com o desejo de fazer um bazar", falou Mila."As coisas mais caras! A gente está precisando de dinheiro, tem que ser verdadeiro", explicou Yudi. "Levantar uma verba!", continuou Mila. 

E Mila deu mais detalhes da decisão. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas", afirmou, com Yudi ressaltando: "É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá".

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

