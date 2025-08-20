Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos

O apresentador Yudi Tamashiro anunciou a venda de sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudar com a família para o Japão

O apresentador Yudi Tamashiro anunciou a venda de sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudar com a família para o Japão. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ele mostrou detalhes do imóvel e o valor pedido.

Com 498 m² de terreno e 364 m² de área construída, a propriedade está à venda por R$ 6 milhões. A mansão possui três suítes e está sendo comercializada no modelo “porteira fechada”, ou seja, com mobília e decoração inclusas.

O imóvel ainda conta com sala de estar, sala de jantar, cozinha, cinema, piscina, fogo de chão na área externa, garagem, closet e camarim. Veja as fotos da casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Felt | Imóveis em Alphaville (@feltnegociosimobiliarios)

Apartamento

Além da casa, o apresentador também está vendendo um apartamento."O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo. A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos", contou ele recentemente.

Bazar

Além da venda dos imóveis, ele e a esposa pretendem organizar um bazar para arrecadar recursos para a mudança. Recentemente, ela contou a motivação por trás da decisão de vender alguns itens. "Eu sempre doo tudo. Tenho esse costume. Mas, agora, estou com o desejo de fazer um bazar", falou Mila."As coisas mais caras! A gente está precisando de dinheiro, tem que ser verdadeiro", explicou Yudi. "Levantar uma verba!", continuou Mila.

E Mila deu mais detalhes da decisão. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas", afirmou, com Yudi ressaltando: "É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá".

Leia também:Yudi Tamashiro faz festa de aniversário para a esposa com apenas uma convidada