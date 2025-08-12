Esposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'

Mila Braga explicou a decisão de se mudar para o Japão com o marido, Yudi Tamashiro, o filho, Davi Yudi, e a família
A cantora gospel e influenciadora Mila Braga, esposa de Yudi Tamashiro, se pronunciou nesta terça-feira, 12, sobre a decisão da família de deixar o Brasil e morar no Japão. Ela afirmou que a escolha não foi feita de forma impulsiva e explicou que o processo começou a ser pensado desde a primeira viagem missionária ao país asiático.
"Finalmente, podemos compartilhar com vocês, sim, nós vamos morar no Japão. É algo que não foi do dia para a noite, é algo que a gente vem orando. Na verdade, desde que a gente voltou lá, que fizemos a primeira evangelização lá, a gente vinha orando", declarou. "Não foi algo: 'Nossa, do nada o Yudi inventou de morar no Japão'", completou.
A mudança inclui o casal, o filho recém-nascido, Davi Yudi, a mãe de Yudi, sua irmã e o cunhado. A previsão é que a mudança ocorra no final do ano, com a família vendendo ou alugando seus bens para viabilizar a viagem. "Toda a nossa saga de vender tudo... Se não der pra vender, vamos alugar", contou Mila.
Na noite anterior, Yudi publicou um vídeo nas redes sociais explicando que pretende apostar na criação de conteúdo para o YouTube e em trabalhos missionários no Japão. "Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples", disse.
Ele também destacou que a decisão é guiada pela fé: "Estamos queimando as carroças e indo sentido ao nosso chamado... Nós somos livres para viver aquilo que o Senhor nos prometeu".
Yudi e Mila começaram a namorar aos 15 anos, ficaram juntos por seis anos e chegaram a ficar noivos. Após oito anos separados, reataram em 2021 e se casaram no ano seguinte. Em maio deste ano, nasceu o primeiro filho do casal, em São Paulo.
