Filha de Arlindo Cruz decide sair de onde morava com o pai: ‘Sufocando'

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz decide mudar de apartamento após a morte do pai: ‘Não tem mais sentido ficar'

Filha do cantor Arlindo Cruz, a influencer Flora Cruz anunciou que vai mudar de apartamento. Ela e seu filho viviam no mesmo lar que seu pai e sua mãe até a morte do sambista. Agora, a jovem quer mudar de apartamento para recomeçar a vida.

Em um depoimento nas redes sociais, ela falou sobre como se sente ao continuar vivendo na casa do pai após a morte dele. "Gente, eu tô me mudando. Estou indo atrás da minha vida para um novo começo, um recomeço. Mas eu confesso que eu fico muito ansiosa, sabe? Muitas coisas ainda fora do lugar, ou eu que tô fora da casinha, não sei lá, não sei explicar. Mas dá um frio na barriga. Mas, enfim, estou me mudando, vou compartilhar tudo com vocês da casa nova. Agora vou morar só eu e Ridanzinho. E eu espero que seja um novo ciclo abençoado, que eu seja muito feliz, que eu seja realizada, que eu consiga realizar os sonhos do Ridan, o meu filhote. Aquelas coisas, né? Mas assim, eu não sei vocês, mas mudança me assusta. Tudo que é novo me assusta. Eu tenho medo do novo", disse ela.

E completou sobre como se sente ao continuar no apartamento do pai até agora: "Eu não tô ficando bem em casa, sabe? Eu não tô conseguindo dormir. O Ridam pergunta toda hora do avô. Ele já sabe de tudo, eu contei tudo. Mas ele pergunta, cadê o avô? Se o avô ainda volta? Se eu acredito em vida após a morte? Aquelas coisas. E isso tá me sufocando. Então, assim, eu não tô mais feliz dentro daquele apartamento".

Por fim, Flora Cruz comentou: "Não tem mais sentido ficar naquele apartamento sem o Arlindão, é um apartamento grande, enfim. Então, eu tomei coragem. A primeira... O primeiro passo que eu dei foi essa coisa da mudança, porque a vida continua, mas pra vida continuar a gente precisa ter paz, gente? Sem paz a gente não faz nada. Então, é isso. Me indiquem sites, me indiquem tudo de mudança, de casa nova".

Filha desabafa sobre sepultamento de Arlindo Cruz no Dia dos Pais

No início desta semana, Flora Cruz publicou uma homenagem emocionante ao sambista. Em sua declaração, a herdeira de Arlindo Cruz falou sobre o sepultamento ter ocorrido no domingo, 10, Dia dos Pais, e mencionou a dor em se despedir do patriarca da família.

"Eu perdi o meu amor. A melhor parte de mim, a razão maior de tudo que eu sou hoje. Hoje, dia dos pais, foi o dia que escolhi te enterrar, para que esse fosse o nosso último dia dos pais juntos, de corpo presente, e é tão difícil, pai. Não cai a ficha, por mais ‘natural’ que pareça", iniciou ela.

"Eu fiz tudo que pude, o que não pude, lutei contra minhas próprias possibilidades. Mas eu cumpri minha missão aqui nessa vida. Espero te encontrar na eternidade, nos meus sonhos, no Orun. Quero ser tua filha em todas as outras vidas que a gente tiver. Feliz dia dos pais, vou pra ser sempre ser tua filha. Não vai ter um dia que eu não vou honrar teu nome. Para sempre, meu grande amor", completou Flora Cruz.

Vale lembrar que além de Flora, Arlindo Cruz também é pai de Arlindinho, seu primeiro filho com Babi Cruz, com quem foi casado por mais de 35 anos. O cantor também deixa Kauan Felipe, fruto de um relacionamento do cantor com outra mulher.

