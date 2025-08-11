As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro

O cantor Arlindo Cruz morreu na última sexta-feira, 8, e a esposa dele, Babi Cruz, relembrou as 5 perguntas que ouviu dele no primeiro encontro

O cantor Arlindo Cruz morreu na última sexta-feira, 8, aos 66 anos de idade após viver por 8 anos com as sequelas do AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em sua primeira entrevista após a morte do marido, a viúva dele, Babi Cruz, relembrou as cinco perguntas que ele fez para ela quando se conheceram.

As perguntaram chamaram a atenção por trazer pequenas curiosidades sobre a vida dela que ele queria saber para conhecê-la melhor e ver se o relacionamento amoroso podia seguir adiante. “Eu conheci o Arlindo em 1986, quando a gente se cumprimentou, [ele me perguntou:] ‘ Qual é o seu time?’, ‘Qual é a sua religião?’, ‘Qual é a sua escola de samba?’, ‘Qual é o seu signo?’ e ‘Quais são seus planos para o futuro ”, disse ela ao programa Fantástico, da Globo.

Então, ela comentou que eles logo planejaram ter filhos juntos. “Um plano do Arlindo era ser pai da menina Flora, e no mesmo momento eu queria ser mãe do Pedro (risos). O Pedro que virou Arlindo, não teria jeito. São filhos sonhados, programados”, disse ela citando Flora Cruz e Arlindinho.

Além disso, Babi exaltou o casamento de quase 40 anos com Arlindo Cruz e a importância dele para formar sua personalidade. "O final da minha adolescência, o início da minha maturidade foi com esse homem, que ajudou a formar a minha personalidade. Um ser humano acima da curva. Eu agradeço o tempo todo por nós termos vividos quatro décadas, dia após dia. É um cara que me ensinou a impor a minha ancestralidade, todos aqueles pré-conceitos que a gente viveu, o Arlindo herdou isso de Candeia [o sambista Antônio Candeia Filho, padrinho musical de Arlindo, 1935-1978]", disse ela.

A história de amor de Babi Cruz e Arlindo Cruz

Arlindo Cruz conheceu a esposa, Babi Cruz, quando ela tinha apenas 15 anos de idade e ele estava com 27 anos. Os dois se encontraram pela primeira vez em um show da cantora Beth Carvalho (1946-2019). Em uma participação antiga no programa Esquenta, Arlindo relembrou este momento: “Tinham uns amigos nossos que estavam fazendo show com a Beth também. E aí um deles me falou: ‘Arlindo, tem uma menina de 15 anos linda, maravilhosa’. Eu já fui para o show para ver. Independentemente de ver a Beth Carvalho, eu fui”. Então, eles foram apresentados por um amigo em comum e logo começaram a namorar.

Os dois viveram juntos e tiveram filhos antes de realizarem uma cerimônia de casamento. Eles só subiram ao altar em maio de 2012, durante um evento no Rio de Janeiro para mais de 600 convidados. Inclusive, a cerimônia religiosa contou com celebrantes de várias religiões, incluindo um padre, uma ministra da igreja messiânica e um pastor evangélico.

No livro O Sambista Perfeito, de Marcos Salles, Babi Cruz falou sobre o casamento deles. "A gente tinha tudo para dar errado, e deu certo! A paixão é aquela coisa que esquenta com o momento, mas não sustenta uma relação. Ninguém fica apaixonado o tempo todo, a vida real é outra história. A nossa relação sexual sempre foi muito legal, muito forte. Arlindo foi meu primeiro homem e poderia ter sido o único se o destino não tivesse feito tanta agonia na nossa vida. Por incrível que pareça, não foi o sexo que me fez falta, foi a solidão que me me apavorou. Foram cinco anos e meio dormindo e acordando sozinha, sem perspectiva de voltar a ter o Arlindo na minha companhia, aquela coisa de trocar ideia, de esquentar o pé, de você se sentir protegida, amparada pelo seu homem", disse ela, que teve um namorado, André Caetano, depois que o marido ficou com as sequelas do AVC.

Em 2022, Babi comentou que não tinha mais esperanças que o marido voltasse a ser quem era antes do AVC. "Não tenho absolutamente nenhuma expectativa de reversão. Já tive. É muito duro dizer isso. Mas não tenho. Acabou. Agora, é outra história, é outro papo, é outra realidade. É dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso", afirmou ela ao canal Sambarazzo.

Apesar do novo namoro, Babi Cruz nunca abandonou os cuidados com Arlindo Cruz. "Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", afirmou.