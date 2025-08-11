Filho que Arlindo Cruz teve fora do casamento se despede do pai: ‘Deu tempo’

Filho que Arlindo Cruz teve fora do casamento, Kauan Felipe faz homenagem para o pai com fotos dos dois juntos em seus últimos anos de vida

Um dos 3 filhos de Arlindo Cruz, Kauan Felipe fez uma homenagem carinhosa para o pai após a morte dele aos 66 anos. Em um post nas redes sociais, o rapaz de 33 anos relembrou fotos com o pai em seus últimos anos de vida.

"Ainda bem que deu tempo de um último aperto de mão, de um último abraço, de nos despedirmos. Agradeço por mesmo que pouco ter feito parte da sua história! Que sua passagem seja tão linda quanto foi sua trajetória! Que Deus te receba de braços abertos Pai! Descanse em paz", disse ele.

Kauan é fruto de um relacionamento de Arlindo Cruz com outra mulher. Os outros dois filhos do sambista, Flora e Arlindinho, são frutos do casamento de quase 40 anos com Babi Cruz.

A descoberta de Kauan foi narrada no livro O Sambista Perfeito, que teve depoimentos de Babi. "Ela [mãe de Kauan] dizia que não era dele, mas é o tipo de filho que nem precisa de DNA. Basta olhar. Acho esse menino mais parecido com o Arlindo que a Flora e o Arlindinho juntos", disse Babi na publicação.

Homenagem do outro filho de Arlindo Cruz

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. O sambista, que estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns meses, faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Em entrevista ao 'G1', Arlindinho declarou que, apesar da tristeza pela partida do pai, se sente aliviado por saber que o patriarca finalmente descansou. O artista ainda mencionou a piora no quadro de saúde que Arlindo Cruz apresentou nos últimos meses.

"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento, de sempre lutar", declarou ele.

"Meu pai foi um grande homem, um pai maravilhoso. Um cara que sempre me apoiou em todos os momentos, cuidou de todo mundo. Ele precisava descansar. Nesses últimos 8 anos e meio, acho que o único dia de alívio que eu estou tendo é esse, agora. Apesar de triste, aliviado. Porque sei que agora ele não está mais sofrendo", completou Arlindinho, bastante emocionado.

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.

