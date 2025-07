Casa de Luciana Gimenez: Detalhes coloridos que são um charme no lar da apresentadora

Luciana Gimenez abre as portas de seu apartamento luxuoso em São Paulo na Revista CARAS. Conheça os detalhes da decoração repleta de itens coloridos e obras de arte

A apresentadora Luciana Gimenez abriu as portas de seu apartamento luxuoso para um ensaio fotográfico na revista CARAS. A estrela mostrou o estilo da decoração do espaço, que é repleto de obras de arte e itens de recordação.

O apartamento cobertura da comunicadora fica em São Paulo e tem uma vista deslumbrante para a cidade, que fica emoldurada pelas grandes janelas. A construção tem o estilo clássico e tons sóbrios, mas a artista deu o que toque especial ao escolher itens decorativos com muita cor.

Atenta ao universo da moda e da decoração, Gimenez escolheu móveis estilosos e coloridos, como as poltronas rosas da sala de jantar. Além disso, a cor também está presente em vários quadros que ela colocou nas paredes dos ambientes da área de estar.

As estantes estão repletas de itens que ela colecionou ao lado da vida e também ajudam a dar um toque de cor para o espaço. Por fim, o grande destaque do apartamento são as portas de madeira com toque retrô da sala de jantar.

Confira as fotos com todos os detalhes da casa de Luciana Gimenez abaixo:

Luciana Gimenez mostra a decoração do seu apartamento na revista CARAS - Foto: Paulo Santos

Crédito das fotos: FOTOS: PAULO SANTOS / BELEZA: TAMARA HITZLER; STYLING: SATOMI MAEDA; PRODUÇÃO DE MODA: PEDRO AUGUSTO E ISABELLA RANI

Luciana Gimenez está solteira

Na entrevista para a revista CARAS, Luciana Gimenez comentou sobre sua vida amorosa e disse que está solteira no momento. "Sou namoradeira, mas agora estou solteira. Sinto falta de uma companhia para sair, viajar, dar risada. Sou caseira e não exponho muito meus relacionamentos, mas gostaria de ter alguém para fazer coisas a dois e encher menos o saco dos meus filhos!", afirmou ela.

E completou: "Sou criteriosa. Tem coisa mais íntima do que dormir com uma pessoa? Já tive decepções que cortaram meu coração, então, quando coloco alguém na minha vida, quero que fique para sempre. Não quero pensar que só gastei meu tempo, por isso, sou criteriosa para alguém entrar na minha vida. Tem que ter caráter e, se um dia acabar, que continue sendo importante na minha história".

