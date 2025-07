Luciana Gimenez abre o jogo sobre autocobrança: 'Preciso fazer muita terapia'

Apresentadora e influenciadora, Luciana Gimenez abre a intimidade ao falar sobre como lida com o amadurecimento em entrevista à Revista CARAS

Considerada um ícone da beleza e glamour, Luciana Gimenez (55) não nega que a pressão estética também se faz presente no seu dia a dia. Apesar dos elogios dos fãs e internautas, a apresentadora do SuperPop (RedeTV!) afirma ser exigente consigo mesma e que, muitas vezes, acaba se comparando de forma negativa.

"Me cobro o tempo inteiro! [risos]. O Instagram estragou a vida das pessoas, porque você acaba se comparando e ninguém é aquilo de verdade. E a cobrança é muito em cima da mulher, que tem que ter cara de 20, mesmo que tenha 70", conta Luciana Gimenez , em entrevista à Revista CARAS.

Autêntica desde sempre, ela explica que, apesar de entender a questão do amadurecimento, enfrenta choques de realidade com a passagem do tempo e que não sente que gosta de envelhecer. "Por exemplo, em relação à parte física. Uma semana sem ir à academia é como se eu voltasse à estaca zero e isso me incomoda muito porque sou uma pessoa exigente, minha vida é corrida."

"Preciso fazer muita terapia para isso, porque eu não gosto de envelhecer. Eu me trocaria fácil por uma de 30", acrescenta. Mesmo assim, a apresentadora consegue enfrentar seus próprios desafios e encontrar uma parte boa na passagem do tempo, especialmente relacionada à sabedoria e vivências.

"Você fica mais complacente com você mesma e tem a tal da maturidade mental. Você se importa menos com coisas bobas, percebe que ter dinheiro é bom, mas as coisas legais da vida a gente não compra. Ninguém leva nada daqui, ninguém é Tutancâmon, que vai morrer e levar tudo."

