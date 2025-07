Luciana Gimenez fala sobre amor: 'Não quero só gastar meu tempo'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Luciana Gimenez abre a intimidade ao falar da vida amorosa e revela como lida com o amadurecimento

Em tempos em que o peso da vida adulta parece inevitável e as cobranças da sociedade e das redes sociais são implacáveis, Luciana Gimenez (55) encontra na espontaneidade — e por que não na sinceridade — um caminho para driblar os desafios.

“Não diria que sou imatura, nem irresponsável, mas eu não levo nada muito a sério. A gente fica adulto e vira um pouco chato, mas não tenho essa visão amarga da vida, tento levar tudo com leveza e isso me mantém jovem. Não deixo a vida ser cinza. Claro que tenho dias ruins, mas sou brincalhona”, diz ela, que abriu as portas de seu apartamento, em São Paulo, com exclusividade para CARAS para falar sobre maternidade, beleza, carreira e até namoro.

“Eu não consigo viver em um personagem ou fazer um tipo. Claro que não saio por aí falando tudo o que penso, mas já disse que, quando tiver 80 anos, ninguém me segura!”, brinca a estrela do SuperPop, da RedeTV!

– Sempre foi autêntica?

– Sempre fui assim. Sou uma pessoa verdadeira, não sei mentir. A minha verdade é um direito meu, pago as minhas contas e eu não ofendo ninguém, mas meus pontos de vista são importantes para mim.

“Não sou de mimimi, mas, às vezes, quando me criticam eu vou lá e bloqueio."

– Isso te ajuda a definir o que quer e o que não quer...

– Sim, só que antes eu não tinha o poder financeiro. Querendo ou não, a independência está muito ligada a você conseguir se bancar financeiramente. Independente do nível de cada um, quando você consegue isso, você consegue decidir o que aceita ou não fazer. É por isso que eu sempre quis trabalhar cedo, porque sabia que minha independência bancaria minhas decisões. Teve momentos que precisei fazer coisas que eu não queria, mas hoje estou em uma fase que faço o que quero.

“Todos os dias a gente escreve novos capítulos de vida. Tudo é experiência.”

– Por falar em fase, sente que está com mais autonomia como mulher, já que Lucas e Lorenzo estão mais independentes?

– É uma fase triste, né?! (risos). Até os 11 anos era dedicação total e eu sou uma mãe bem dedicada. Eu até cogitei ter outro filho, mas seriam mais dez anos de dedicação, porque nesse período você fica focada na criança. Eles crescem, querem ficar com os amigos, e eu respeito isso. Faço coisas diferentes para tê-los por perto, como viagens mais longas, porque sei que terei a atenção deles. Sim, a gente fica com mais autonomia, mas eu gosto de ter meus filhos por perto.

– Por você, nem cresceriam!

– Por mim não sairiam dos 10 anos. Eles fazem falta e eu não quero ser aquela mãe carente. Não sou a melhor amiga, sou mãe deles, uma mãe bem legal. Quero ser uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo pra eles.

– Como é a conexão entre vocês?

– Falo com eles todos os dias. A gente fica mais velha e vai estreitando laços, porque o tempo fica mais escasso, então, faço questão de falar todos os dias, não só com eles, mas com minha mãe também. Você percebe que o tempo não é infinito, uma hora tudo acaba. Estou com essa sensação bem forte

em mim e tento aproveitar ao máximo as pessoas e os momentos.

"Lorenzo é mais ciumento que o Lucas. Eles são bem diferentes."

– Nesse gancho da finitude da vida, sente-se cobrada pela sociedade em relação à imagem e ao passar do tempo? Como lida?

– Eu já me cobro o tempo inteiro! (risos). O Instagram estragou a vida das pessoas, porque você acaba se comparando e ninguém é aquilo de verdade. E a cobrança é muito em cima da mulher, que tem que ter cara de 20, mesmo que tenha 70. Acho que preciso fazer muita terapia para isso, porque eu não gosto de envelhecer. Eu me trocaria fácil por uma de 30.

– E a maturidade, não gosta?

– Entendo a questão do amadurecimento, mas ele te traz alguns choques de realidade. Por exemplo, em relação à parte física. Uma semana sem ir à academia é como se eu voltasse à estaca zero e isso me incomoda muito porque sou uma pessoa exigente, minha vida é corrida.

– E tem uma parte boa nisso?

– Você fica mais complacente com você mesma e tem a tal da maturidade mental, você se importa menos com coisas bobas. Percebe que ter dinheiro é bom, mas as coisas legais da vida a gente não compra. Ninguém leva nada daqui, ninguém é Tutancâmon, que vai morrer e levar tudo.

– E aproveitar a vida inclui ter um grande amor?

– Sou namoradeira, mas agora estou solteira. Sinto falta de uma companhia para sair, viajar, dar risada. Sou caseira e não exponho muito meus relacionamentos, mas gostaria de ter alguém para fazer coisas a dois e encher menos o saco dos meus filhos!

– Você é exigente?

– Sou criteriosa. Tem coisa mais íntima do que dormir com uma pessoa? Já tive decepções que cortaram meu coração, então, quando coloco alguém na minha vida, quero que fique para sempre. Não quero pensar que só gastei meu tempo, por isso, sou criteriosa para alguém entrar na minha vida. Tem que ter caráter e, se um dia acabar, que continue sendo importante na minha história.

