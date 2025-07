Assim é a casa de Ana Maria Braga: Mansão em São Paulo e fazenda no interior

EXCLUSIVO: Ana Maria Braga une a vida agitada da cidade e a tranquilidade do interior com suas duas casas: o lar em bairro nobre e a fazenda com capela

A apresentadora Ana Maria Braga construiu dois refúgios para chamar de lar: uma mansão em bairro nobre de São Paulo e uma fazenda no interior com capela para seus santos . Nesta terça-feira, 15, a estrela estreia um novo desafio profissional. Ela é a apresentadora do programa de desafio gastronômico Chef de Alto Nível, nas noites da Globo. Além de comandar o Mais Você nas manhãs do canal, ela também será vista no horário nobre da TV brasileira. Que tal ver como é o lar da estrela na vida pessoal?

Em diversos momentos de sua trajetória na TV, Ana Maria Braga já abriu as portas de sua casa para a Revista CARAS e nós separamos fotos marcantes das propriedades da veterana. Vamos começar pelo seu lar na capital de São Paulo, que é onde ela vive diariamente para comandar o programa Mais Você na sede paulista da Globo.

A mansão em São Paulo que tem altar para os santos e jardim luxuoso

A mansão da apresentadora na capital paulista fica localizada em bairro nobre da zona sul e é rodeada por um jardim sofisticado, que teve projeto de Roberto Burle Marx. A casa é espaçosa e já foi cenário de suas gravações na época da pandemia de Covid-19, que foi quando ela gravou o seu programa de casa.

Um dos pontos de destaque da casa é o seu altar, que possui imagens de vários santos de devoção dela, principalmente Nossa Senhora de Fátima. "Tenho um altar em casa com imagens de santos que são presentes ou que trouxe de alguma viagem. Mas a maioria das santas já foram para minha fazenda, onde construí uma capela. Ela surgiu da necessidade de eu ter uma casa para Nossa Senhora, à altura dela. Na fazenda, temos paz. A capela já está com sino, vou fazer uma missa no final do ano em agradecimento e aproveitar para colocar Nossa Senhora de Fátima no altar. Ali, também reúno todas as santas que ganhei nesses 20 anos. Cada santinho, cada imagem tem um carinho de alguém, uma mensagem, uma força, um agradecimento. É um pedaço da minha história. Ter o retorno do público me faz acordar todo dia de manhã. Nunca fui amargurada com a vida. Sempre tive um olhar positivo, para frente”, disse ela na revista CARAS em dezembro de 2019.

Casa de Ana Maria Braga em São Paulo - Maio de 2020 - Ed. 1382 - Fotos: Arquivo Pessoal e Martin Gurfein

Um dos ensaios fotográficos de Ana Maria Braga em casa foi feito ao lado dos netos dela antes do Natal, quando a casa estava decorada para a data comemorativa. "Acho bonito vê-los na minha casa. Sinto muita falta de estar mais com eles. Às vezes, passo três semanas sem vê-los, porque eles também têm os programas deles. Apesar do pouco convívio, que é raríssimo para mim, consigo uma comunicação com eles via internet e aplicativos, mas isso não basta. A única coisa que me incomoda é a falta de tempo em SP com minha família. Graças a Deus, a gente se dá muito bem, se ama, mas à custa de muita saudade. Quando chego, faço questão de tê-los aqui. Bento dorme comigo, é o principal programa dele. Jogamos videogame”, destacou, na época.

Casa de Ana Maria Braga em São Paulo - Ed.1393 - Dezembro de 2019 - FOTOS: MARTIN GURFEIN

Além disso, a casa da apresentadora em São Paulo foi cenário para o seu casamento com Fábio Arruda no primeiro semestre de 2025.

A Fazenda Primavera que foi refúgio na pandemia de Covid-19

No interior de São Paulo, Ana Maria Braga possui a Fazenda Primavera, que fica em Bofete, a 195 km da capital. O local possui área de 137 mil alqueires, é produtiva com diversas plantações, e tem uma construção realizada nos anos 1960 em estilo colonial, com palmeiras-imperiais, cinco suítes na casa principal e uma enorme piscina. Além disso, a propriedade tem duas cozinhas - uma interna e uma externa - com fogão à lenha e utensílios dignos de uma cozinha profissional.

Fazenda Primavera, de Ana Maria Braga, no interior de São Paulo - Fotos: Acervo Pessoal e Marcio Granado - Julho de 2020 - Ed. 1391

O destaque da propriedade é a capela, onde ela guarda diversas imagens de santos que ganhou ao longo da carreira e também é dedicada à Nossa Senhora de Fátima. "Lá consigo caminhar mais, pelos caminhos do campo, mexer na horta, tirar leite da vaca. Foi uma forma de manter o cuidado com o isolamento, mas em outros ares, tão seguros como na minha casa em São Paulo”, disse ela na época da pandemia de Covid-19. A fazenda também é o cenário de sua festa junina anual, na qual reúne familiares e amigos próximos.

BÔNUS: Relembre como era o apartamento duplex do Rio de Janeiro

Durante alguns anos, Ana Maria Braga viveu no Rio de Janeiro para comandar o programa Mais Você direto da Cidade Maravilhosa, quando ocupava um cenário da casa de vidro nos estúdios da Globo em Jacarepaguá. Na época, ela morava em um apartamento duplex com vista para o mar de São Conrado.

Inclusive, a artista abriu as portas do local para a Revista CARAS, que registrou a decoração do espaço.

Apartamento duplex de Ana Maria Braga no Rio de Janeiro - Março de 2017 - Ed. 1220 - Foto: Cadu Pilotto

